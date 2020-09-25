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COVID-19 не отступает: новые данные за сутки

25 сентября, 08:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Число заразившихся в стране уже приближается к 192 тысячам

В Украине за последние сутки выявили 3 565 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 191 671 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 70 украинцев (всего – 3 827). Вылечить от COVID-19 удалось 85 133 инфицированных (1 675 – за последние сутки).

За исключением всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, сейчас COVID-19 болеет 102 711 человек. За сутки это число увеличилось на 1 820.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Мир во время пандемии напоминает обессиленного, опустошенного, растерянного солдата, считает президент.

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Также напомним, правительство решило опять обновить деление на карантинные зоны из-за распространения коронавирусной инфекции. Самые жесткие эпидемиологические правила будут действовать лишь в двух городах Украины.

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Кроме того, медик рассказал, как онкобольные переносят COVID-19.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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