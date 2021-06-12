COVID-19 – не сезонное заболевание: ученые объяснили, что вызовет в Украине следующую волну COVID-19

Осенью эпидемиолог прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Однако он не будет связан с сезонностью

Осенью Украину ждет очередная волна заболеваемости. Коллаж: Routes / Pixabay

Вся Украина уже в зеленой зоне. При этом заболеваемость продолжает спадать, а больницы закрывают ковидные отделения. То же самое происходит в странах Европы.

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Однако рост заболеваемости наблюдается в странах Южного полушария Земли.

Есть ли сезонность у коронавируса и будет ли в Украине осенняя волна заболеваемости, разбирался "Сегодня".

Что происходит с заболеваемостью в Северном и Южном полушарии?

В Северном полушарии, где началось лето, в большинстве стран идет спад заболеваемости – новых ежедневных случаев с каждым днем меньше. В Украине тоже как и в других странах Европы заболеваемость спадает.

Ежедневное количество подтвержденных случаев COVID-19 на млн чел.

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А во многих странах Южного полушария, где зима длится с июня по август, наблюдается рост заболеваемости. Больше всего новых случаев фиксируют в Уругвае.

Ежедневное количество подтвержденных случаев COVID-19 на млн чел.

Прослеживается ли сезонность коронавируса?

В Украине и в Европе сезонность прослеживается, но она может кардинально измениться, когда будет другое процентное соотношение более распространяемых вариантов вируса и менее распространяемых.

Это видно на примере Южной Америки, где сезонность прослеживается плохо. В декабре-феврале там должно было быть проседание, но его не было. Южная Америка постоянно растет, отмечает Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения.

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Что будет в Украине осенью?

Пока о цикличности заболеваемости говорить рано, считает Наталья Виноград, эпидемиолог, профессор, завкафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Д. Галицкого.

Во время пандемии любого заболевания не существует сезонности – идет неконтролируемое распространение болезни.

Вакцинация может сгладить заболеваемость. Однако она только уменьшит амплитуду, а заражение вирусом и продолжение эпидемического процесса остается, отмечает Владимир Широбоков, микробиолог, вирусолог, академик НАНУ. Но пока Украина вакцинировала только 3% населения и это только первой дозой. Поэтому говорит даже о сглаживании грядущей волны – рано.

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Ранее "Сегодня" писал, что в Украине хотят продлить карантинные ограничения в Украине на все лето. По словам министра Виктора Ляшко, коронавирус в стране еще не преодолен, поэтому соответствующее предложение поступит правительству.

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