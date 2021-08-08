Українська
$ 26,94
31,9
  1. Последние новости Украины

COVID-19 не утихает. Сколько заболевших выявили в Украине за сутки

8 августа 2021 8:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Согласно последней статистике, количество случаев коронавируса в Украине продолжает расти

Количество новых случаев инфицирования растет. Коллаж: "Сегодня"

Количество новых случаев инфицирования растет. Коллаж: "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 619 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 2 259 151 человека.

Реклама

Об этом сообщает Минздрав.

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 10 украинцев (всего – 53 095). Вылечить удалось 2 190 921 заболевших (235 – за последние сутки).

Читайте также:

В "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину. Для кого обязательна самоизоляция

Реклама

В тренде
Паразитами аж кишит: журналисты "Сегодня" проверили водоемы – результаты шокируют
На украинских пляжах становится все опаснее. Коллаж "Сегодня"

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин обратил внимание, что штамм коронавирус "Дельта" находится на территории Украины и активно распространяется.

Напомним, что в Украине со 2 августа изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев. Им нужно иметь страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной будет и самоизоляция.

Также недавно в Минздраве дали советы, как безопасно отпраздновать День Независимости. Чтобы праздник не закончился больничной койкой, нужно придерживаться правил карантина.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Нельзя злить Россию": секретарь СНБО рассказал, как Германия и Франция подставили УкраинуУкраина
Зеленский запретил продавать лекарства тем, кому нет 14 лет
Зеленский запретил продавать лекарства тем, кому нет 14 летУкраина
О дождях можно только мечтать. Какая погода будет в Украине в середине августа
О дождях можно только мечтать. Какая погода будет в Украине в середине августаУкраина
"Газпром" начал опустошать хранилища газа в ЕвропеЭкономика
Жара снова вытесняет похолодание и дожди: как изменится погода в воскресенье
Жара снова вытесняет похолодание и дожди: как изменится погода в воскресеньеУкраина
Доллар и евро сдали назад – официальный курс валют
Доллар и евро сдали назад – официальный курс валютФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять