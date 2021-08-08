COVID-19 не утихает. Сколько заболевших выявили в Украине за сутки

Количество новых случаев инфицирования растет. Коллаж: "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 619 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 2 259 151 человека.

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Об этом сообщает Минздрав.

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 10 украинцев (всего – 53 095). Вылечить удалось 2 190 921 заболевших (235 – за последние сутки).

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Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин обратил внимание, что штамм коронавирус "Дельта" находится на территории Украины и активно распространяется.

Напомним, что в Украине со 2 августа изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев. Им нужно иметь страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной будет и самоизоляция.

Также недавно в Минздраве дали советы, как безопасно отпраздновать День Независимости. Чтобы праздник не закончился больничной койкой, нужно придерживаться правил карантина.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта