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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

COVID-19 одновременно с гриппом. Как распознать флурон и уберечься (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня Анастасия Крымова Анастасия Крымова Корреспондент
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1 февраля, 06:30
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Медики говорят, что ковид и грипп могут как усилить симптомы друг друга, так и наоборот – нейтрализовать

Заболеть одновременно коронавирусом и гриппом. Только представьте, сочетание двух опасных и тяжелых недугов – вполне возможно. Это уже случается с украинцами. Врачи называют такой вирусный коктейль – флурон.

Как его распознать – читайте далее в материале "Сегодня".

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Температура 40, пневмония 4 степени и двусторонний гайморит. С таким "букетом" симптомов украинская певица Камалия попала в больницу. Сначала – подозревали коронавирус. Впрочем, анализы подтвердили – флурон.

Флурон – это одновременное инфицирование гриппом и ковидом. Теперь такое сочетание вирусов как следует не исследовано, поэтому и спрогнозировать течение болезни трудно. Медики говорят: ковид и грипп могут как усилить симптомы друг друга, так и наоборот – нейтрализовать.

Сочетанная инфекция не так будет страшна, как тандемная, когда сначала переболеть чем-нибудь одним, а затем встретиться с другой инфекцией. Любая инфекция, если вы ее перенесли достаточно легко, все равно задействовала и снизила определенные ресурсы вашей иммунной системы и ближайшие недели ваша защита будет снижена.

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Поэтому вероятность более тяжелого течения болезни есть. Но симптомы флурона типичны как для гриппа, так и коронавируса. Установить, чем именно болеет человек, можно только с помощью специальных ПЦР-тестов. И такие случаи заражения были предсказуемы, говорят эпидемиологи, и зависят от одновременной вспышки гриппа и коронавируса.

Те единичные случаи, которые сегодня обнаружены, которые сегодня изучаются – изучаются у детей, изучаются и у взрослых.

Однако опасность подхватить сразу два вируса исчезнет вместе с окончанием сезона гриппа – а это будет посреди весны.

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Пока же уберечься от флурона возможно только благодаря вакцинации и мерам безопасности. Эпидемиологи советуют носить маски и избегать большого скопления людей.

Ранее мы писали:

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