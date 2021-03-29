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В Киеве умерли родители 12 детей: COVID-19 поразил 95% легких

29 марта, 21:53

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

9 дней назад скончался глава семьи, а сегодня – мать-героиня

COVID-19 унес жизни супружеской четы переселенцев из Макеевки Донецкой области, которые воспитывали 12 детей. Сегодня, 29 марта, в киевской Александровской больнице от осложнений, вызываемых коронавирусной инфекцией, скончалась многодетная мать Диана Родикова-Ермакова.

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Об этом в новостях "Сегодня" сообщает Елизавета Герасимьюк.

Неделю женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне у нее отказали почки, а коронавирус поразил легкие на 95%. Ее супруг Владимир Родиков скончался от коронавируса чуть больше недели назад – 20 марта.

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Супруги являлись основателями детского дома семейного типа и воспитывали 12 детей – пятеро биологических и семеро приемных. Известно, что после смерти родителей старшая дочерь, которая уже является совершеннолетней, вместе с мужем решила взять опекунство над несовершеннолетними братьями и сестрами. Это – четверо мальчиков и семеро девочек разного возраста.

Видео: Сегодня

12 февраля Диана Родикова-Ермакова была награждена званием "Мать-героиня". Об этом глава Васильковской громады Киевской области Наталья Баласинович сообщает на своей странице в Facebook.

Сайт "Сегодня" рассказывал о семействе Родиковых, в 2014-м с десятью детьми (пятью своими и пятью приемными) бежавшем из оккупированной Макеевки на подконтрольную Украине территорию и поселившемся в Красной Мотовиловке Фастовского района на Киевщине в местном доме престарелых.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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