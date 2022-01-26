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COVID-19 среди детей. В каких областях школы перешли на "дистанционку"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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26 января, 20:34
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Из-за большого скачка COVID-заболеваемости Минздрав рекомендует отправлять школьников на карантин
Все больше детей болеют коронавирусом
Все больше детей болеют коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

С 24 января в стране снова появилась красная зона карантина из-за высокой заболеваемости на коронавирус. Школы во многих городах массово переводят на дистанционное обучение.

Сайт "Сегодня" рассказывает, какие школы перешли на "дистанционку", а какие только собираются.

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Закарпатская область

В Закарпатской области 24 января региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала перевести школы на дистанционное обучение.

Херсонская область

В Херсонской области учеников старших и младших классов переводят на дистанционное обучение с 27 января. Соответствующее решение приняла региональная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Черновицкая область

В Черновицкой области все учебные заведения перевели на дистанционное обучение. Такие изменения назначили с пятницы, 21 января.

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В регионе местные власти решили ввести дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.

Ужгород

В Ужгороде все учебные заведения переводят на дистанционную форму обучения. Школьники учатся онлайн уже с понедельника, 24 января.

Во всех школах Ужгорода ввели карантин с дистанционной формой обучения. Он продлится две недели.

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Карантин относится также к городским художественным и спортивным школам.

Тернополь

С 20 января на дистанционку перешли учащиеся 5-11 классов в 16 школах Тернополя.

Одесса

Директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич сообщила о возможности перевода школ на дистанционную форму обучения с 27 января. Этот вопрос рассмотрит городская комиссия ТЭБ. Отправить на удаленку планируется учеников 1-11 классов.

Сумы

В Сумах учеников 5-11 классов отправили на дистанционное обучение с 24 января. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Луцк

В Луцке учеников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение с сегодняшнего дня, 26 января. При этом ученики начальной школы и учебно-реабилитационного центра (1-10 классы) продолжат учиться в очном режиме. Работа учреждений дошкольного образования не изменится.

Киев

В комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что решение о переводе столичных школ на дистанционное обучение примут совсем скоро.

На вопрос о том, когда Киев может перейти в "красную" зону адаптивного карантина Рубан сказал, что пока не может сказать точно и даже спрогнозировать.

Львов

Во Львове все учебные заведения ушли на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболевания коронавирусом.

Согласно результатам комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове из-за роста заболевания COVID-19 среди детей с понедельника, 24 января, 5-11 классы переходят на дистанционное обучение.

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