COVID-19 убавил обороты в Украине: за сутки менее 200 случаев

За прошедшие сутки, 28 июня, в Украине подтвердили 182 новых случая коронавируса. Это на 103 заболевших меньше, чем сутками ранее.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Общее количество инфицированных достигло 2 234 463 человека.
В понедельник от болезни скончались пять пациентов – теперь число летальных случаев составляет 52 300. При этом за сутки выздоровели 582 человека (за все время эпидемии – 2 164 374).
Статистика по коронавирусу за 28 июня. Источник: Минздрав
Напомним, что"Дельта"-вариант коронавируса уже нашли в Украине – его мутацию обнаружили у матери и ребенка, которые вернулись в Украину из России.
Насколько это может быть опасным для украинцев и что нам теперь грозит, читайте: "Если один из десяти с "Дельтой" – заразятся все. Стоит ли бояться нового штамма коронавируса?".
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