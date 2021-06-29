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COVID-19 убавил обороты в Украине: за сутки менее 200 случаев

29 июня 2021 8:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В стране каждый день количество выздоровевших в несколько раз больше заболевших – какие показатели в этот раз

За прошедшие сутки, 28 июня, в Украине подтвердили 182 новых случая коронавируса. Это на 103 заболевших меньше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Общее количество инфицированных достигло 2 234 463 человека.

В понедельник от болезни скончались пять пациентов – теперь число летальных случаев составляет 52 300. При этом за сутки выздоровели 582 человека (за все время эпидемии – 2 164 374).

Статистика по коронавирусу за 28 июня. Источник: Минздрав
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Статистика по коронавирусу за 28 июня. Источник: Минздрав

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Напомним, что"Дельта"-вариант коронавируса уже нашли в Украине – его мутацию обнаружили у матери и ребенка, которые вернулись в Украину из России.

Насколько это может быть опасным для украинцев и что нам теперь грозит, читайте: "Если один из десяти с "Дельтой" – заразятся все. Стоит ли бояться нового штамма коронавируса?".

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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