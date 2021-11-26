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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

COVID-19 уйдет на зимние праздники? Появился свежий прогноз Кузина

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
26 ноября, 12:28
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Минздрав вместе с зимними курортами разрабатывает стратегию работы в период праздников
Сейчас в Украине новая волна коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
Сейчас в Украине новая волна коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что к началу сезона зимних праздников волна COVID-19 может покинуть Украину.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Коронавирус может уйти?

Как рассказал Кузин, к Новому году волна коронавируса уже должна выйти за территорию Украины.

"По прогнозам, которые мы используем, пиковые показатели заболеваемости и госпитализации приходятся на середину ноября. Мы сейчас почти перешли пик показателей", – сказал он.

Кузин отметил, что Минздрав вместе с зимними курортами разрабатывает стратегию работы в период праздников.

"Мы уже начали говорить с зимними курортами о режиме – каким образом здесь обеспечить соблюдение требований противоэпидемического законодательства. Совместная позиция состоит в том, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию на пункте въезда, например, на входе в гостиницу или на пункте проката спортивного снаряжения", – добавил главный санврач.

В Украине до сих пор действуют карантинные ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине до сих пор действуют карантинные ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 394, а медработников – 303.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 208 человек;
  • летальных исходов – 608;
  • выздоровело – 24 569 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 3 400 340 человек;
  • выздоровело – 2 877 021 человек;
  • летальных исходов – 84 149.

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