COVID-19 в Украине: более двух тысяч заболевших за сутки

В стране от коронавируса скончались 30 украинцев

В Украине продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Только за последние сутки, 31 августа, выявили 2 141 новый случай инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 121 215 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 30 украинцев (с начала эпидемии – 2 557). Вылечить от COVID-19 удалось 56 734 инфицированных (380 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что Ляшко объяснил, что делать школе в случае коронавируса у одного из учеников. Целый класс могут отправить на двухнедельную изоляцию.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов разъяснил, какие тесты должны делать люди, которые нуждаются в госпитализации при подозрении на коронавирусную инфекцию.

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Также напомним, СНБО назвал пессимистический сценарий заболеваний COVID-19 в Украине. Алексей Данилов говорит, что за два месяца число инфицированных может вырасти в три раза.

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Новости "Сегодня" писали, что из-за коронавируса Кабмин закрывает до конца сентября въезд в страну для иностранцев, кроме тех, кто имеет документы на проживание в Украине, и ряда других категорий.

А в Харькове патрульные задержали маршрутку, водитель которой нарушил правила карантина:

Видео: Telegram-канал "Х_Салтовка"

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