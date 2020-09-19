COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг, во время которого глава ведомства Максим Степанов расскажет об эпидемиологической ситуации в стране.
Как известно, по состоянию на утро 19 сентября в Украине подтвердили 3240 новых случаев заражения коронавирусом (172 712 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 48 украинцев (3516 с начала эпидемии). За пятницу выздоровели 1268 человек (76 754 с начала эпидемии).
Ранее мы сообщали, что Минздрав изменил механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19.
Также недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи с распространением коронавируса в Украине ведомство планирует увеличить в больницах количество коек для больных COVID-19.
Кроме того, мы писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас препараты проходят клинические испытания.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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