COVID-19 в Украине перестал спадать? Чего ждать летом

Несколько дней статистика заболеваемости показывала положительную динамику в отдельных регионах. Значит ли это, что вспышка заболеваемости восстановилась?

Коллаж: фото REUTERS

В четырех областях после двух месяцев падения госпитализация больных с COVID-19 показала рост. Это вызывает беспокойство, потому что могло бы означать возвращение вспышки. "Сегодня" разобрался, что происходит с заболеваемостью в Украине и что прогнозируют аналитики на это лето.

В Украине продолжает падать заболеваемость?

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За две недели в Украине умерло больше людей, чем среди стран Европы.

Возросли ли в Украине заболеваемость и смертность – нет. Это произошло потому, что в странах Европы быстрее улучшается ситуация с COVID-19, объясняет Юрий Ганиченко, директор Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Но среди стран, где больше 10 млн населения, Украина по уровню смертности на первом месте.

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Уже на сегодняшний день суточные госпитализации самые низкие за 2021 году. Госпитализации и в дальнейшем спадать, прогнозируют в Центре экономики здравоохранения.

"Очень хороший знак, что выписки из больницы продолжают на треть превышать госпитализации. Это означает, что разгрузка ковидних коек продолжится и на следующую неделю", – говорит Ганиченко.

Например, за прошедшую неделю количество пациентов в больницах уменьшилось на 17%. И теперь по стране не более 20% больничных коек заняты. Занятость реанимационных коек тоже упала до уровня, который был перед весенней волной и уже ниже 40%.

Но в этот понедельник сразу четыре области показали положительную динамику. Это связано с задержкой внесения данных после выходных. Уже на следующий день и по сегодня динамика снова отрицательная.

Важно, что репродуктивное число составляет 0,82. Это означает, что 10 больных заражают 8 человек. То есть число больных постепенно уменьшается.

Изменение подтверждения случаев COVID-19 за последние две недели

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Будет ли в Украине зеленый уровень – еще большие послабления карантина?

Зеленый уровень по текущим индикаторами карантина в Центре экономики здравоохранения не прогнозируют. Потому что с лета должны измениться карантинные индикаторы.

Но по действующим индикаторами семь регионов могли бы перейти в зеленую зону. Это означало бы еще большее ослабление ограничений.

По заболеваемости есть два варианта, что будет летом. Это будет зависеть от того, как будут расти контакты между людьми. В Национальной академии наук посчитали два сценария: если контакты увеличатся на 25% и если контакты уменьшаются на 25%.

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По прогнозам, на 1-8 июня самое большое количество инфицированных может быть в Днепропетровской, Киевской, Харьковской области и Киеве.

А на 1 июня в Украине будут фиксировать 2767-3997 больных в сутки. Через неделю, 8 июня, – 1774-3969.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев равно 3442 в течение недели 26 мая – 1 июня 2021-го и 2914 – в течение недели 2-8 июня 2021-го", – говорится в исследовании.



Что происходит с эпидемией в мире?

В мире заболеваемость COVID-19 тоже падает. При этом почти на всех континентах: в Азии, в Европе и в Северной Америке. Кстати, заболеваемость в Индии тоже пошла на убыль.

Но COVID-19 с новой силой бушует в Южной Америке. Сейчас Аргентина – новый центр вспышки.

За время пандемии больше всего в мире пострадала Чехия, если пересчитать количество умерших на 100 тыс. населения и взять страны, где больше 10 млн человек. В Чехии, Польше, Румынии смертей из-за коронавируса больше, чем у нас. Украина на 18-м месте по этому показателю с 50 тысячами погибших.

Общее количество смертей от COVID-19 с начала пандемии на 1 млн нас.

Ранее мы писали, что с 1 июля власти планируют внедрить в Украине паспорта вакцинации.

Напомним, что несмотря на то, что ковидний сертификат в Европе планируют ввести с 15 июня, в Украине справку для выезда за границу уже можно получить у семейного врача – там указывается название вакцины, доктор, который провел прививки, производитель препарата, все удостоверяется печатью.

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