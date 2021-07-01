COVID-19 в Украине. За сутки заразились еще 705 человек

В среду в стране выздоровело более чем в два раза больше пациентов, чем заболело

В Украине за последние сутки, 30 июня, выявили 705 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 72 заболевших больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 235 801 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 51 украинец (всего – 52 391). Вылечить удалось 2 168 387 инфицированных (1719 – за последние сутки).

Источник: Минздрав

Ранее мы сообщали, что "Дельта"-вариант коронавируса уже нашли в Украине – его мутацию обнаружили у матери и ребенка, которые вернулись в Украину из России.

Также напомним, в июле в Украину поступят 7,7 млн доз вакцин от COVID-19. Есть вероятность, что некоторые поставки вакцин отстрочат, поскольку это очень большой объем.

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Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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