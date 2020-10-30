COVID-19 зимой опаснее: почему при низкой температуре заболеть легче

В холодное время года люди чаще болеют вирусными заболеваниями. Часто это объясняют тем, что люди проводят больше времени в помещении, когда резко холодает, кашляют, чихают и дышат друг на друга.

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Об этом сообщает The Conversation.

Специалисты назвали несколько причин, почему коронавирус распространяется при низких температурах.

Первая теория – переполненные общественные места, в которых люди греются и прячутся от холода. Ведь большинство выберет вариант поездки на переполненном автобусе, чем пешком в холодную и сырую погоду. Поэтому рекомендуется в транспорте соблюдать дистанцию и меры предосторожности, рекомендованные Минздравом.

Вторая теория – зимой меньше солнечного света, поэтому из-за нехватки витамина D у многих иммунная система ослабевает.

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Также вирусы гриппа выживают и легче передаются в холодном и сухом воздухе. Поэтому вполне вероятно, что COVID-19, который имеет аналогичный размер и структуру, также передается больше при низкой температуре.

К слову, Министерство здравоохранения изменило стандарт лечения больных коронавирусом. Речь идет о критериях госпитализации и выздоровления.

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