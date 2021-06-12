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Скандал на Евро-2020 и смерть пассажира поезда Рахов-Киев – главные новости СЕГОДНЯ

12 июня 2021 19:21

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Москве усилили карантин, власти сделали следующую неделю выходной для россиян, а Святослав Вакарчук после 20 лет совместной жизни расстался с женой

В поезде № 358 Рахов – Киев умер 28-летний пассажир, машина с номерами гимнастки Лилии Подкопаевой переехала утят, а президент России Владимир Путин в последнем интервью ответил на вопрос, убийца ли он.– сайт "Сегодня" собрал самые важные новости субботы, 12 июня.

В поезде "Укрзализныци" умер мужчина

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В поезде № 358 Рахов – Киев умер 28-летний пассажир. Мужчина около 03:00 упал с верхней полочки. Он сказал жене, что чувствует себя хорошо, но к утру его состояние ухудшилось. Проводники вызвали скорую на ближайшую станцию – до Фастова. По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле не обнаружено.

В поезде "Укрзализныци" умер мужчина

В поезде "Укрзализныци" умер мужчина / Фото: Укрзализныця

Путин ответил на вопрос, убийца ли он

"За время своего пребывания я привык к нападениям со всех сторон и по всем видам районов под разными предлогами и причинами, разного калибра и жестокости, и ничто из этого не удивляет", – сказал он.

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Тогда журналист Кейр Симмонс назвал поименно некоторых оппонентов Путина, убитых за последние годы. Российскому президенту это не понравилось – он довольно резко ответил.

Владимир Путин/ фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS

Владимир Путин/ фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS

COVID-апокалипсис в Москве

В Москве ввели ряд карантинных ограничений из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Также власти объявили нерабочей всю следующую неделю. До 20 июня в парках будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

В Москве усилили карантин
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В Москве усилили карантин / Фото: РБК-Украина

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Машина с номерами Подкопаевой переехала утят

Знаменитая украинская гимнастка Лилия Подкопаева заявила, что ее номерной знак оказался на автомобиле марки Mercedes, который на днях переехал стаю утят на одной из киевских дорог. Спортсменка отметила, что ни она, ни ее семья не причастны к инциденту. Сейчас Лилия с родными находится в США. В то же время, она и ее семья получили много сообщений с угрозами и осуждением, "несмотря на то, что в ситуации никто не разобрался".

Скандал на Евро-2020

В Азербайджане к старту Евро-2020 на улицах Баку вывесили футболки всех участников чемпионата Европы. Непонятно, какой логикой руководствовались азербайджанцы, но они умудрились рядом расположить футболки Украины и России.

Майки сборных Украины и России повесили рядом в Баку
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Майки сборных Украины и России повесили рядом в Баку

Вакарчук расстался с женой

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева больше не вместе. Совсем недавно музыкант и бывший народный депутат Украины опубликовал редкое фото супруги в честь ее дня рождения, а сегодня сообщил на своей странице в Facebook, что они решили расстаться. Супруги прожили вместе больше 20 лет.

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

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