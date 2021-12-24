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COVID-пациентам в Украине будут делать два теста: причина

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
24 декабря, 14:40
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Сейчас в Украине диагностика COVID-19 осуществляется либо быстрыми тестами, либо ПЦР-тестированием, либо секвенированием
В Украине изменят подходы к лабораторной диагностике
В Украине изменят подходы к лабораторной диагностике / Фото: Коллаж: Сегодня

Человек, заболевший и обратившийся к семейному врачу, будет проходить два ПЦР-теста: первый – на определение ковида, второй – на определение "Дельты".

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Укринформу".

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"Для того чтобы более фокусно и быстрее принимать решения именно по циркуляции "Омикрона" в Украине, мы решили немного изменить подходы к лабораторной диагностике", – сказал Кузин.

Специальные тест-системы

Вскоре на уровень регионов будут поставлены специальные ПЦР тест-системы для определения штамма "Дельта. Планируется около 4,5 тыс. тест-систем, каждая из которых рассчитана на 96 исследований.

"Они будут распределены пропорционально количеству населения в областях. И для этих категорий населения, которые я перечислил, будет сначала проводиться обычное ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза, затем следующее ПЦР-исследование для подтверждения или опровержения "Дельты"", – отметил Кузин.

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Если будет подтвержден штамм "Дельта", то образец не будет посылаться дальше на секвенирование, чтобы мы не тратили ни реагенты, ни время. Если "Дельта" не подтверждена, то такой образец направляется на полное секвенирование.

Два ПЦР-теста

Кузин отметил, что для пациента это не будет иметь никакого значения.

"Этот процесс будет происходить вне поставленного диагноза. Пациент получает установленный диагноз, сдавать образцы будет один раз, а образец будет исследоваться дважды. Все эти процедуры будут проводиться после того, как пациент сдал свой анализ один раз. Далее он получит либо подтверждение, либо опровержение своего диагноза", - сказал санврач.

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Пока локальной передачи "Омикрона" именно в Украине нет. По результатам секвенирования 99,9% случаев вызваны штаммом "Дельта".

Коронавирус в Украине

6647 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря. В частности, заболели 519 детей и 107 медработников.

Также за прошлые сутки:

  • госпитализировали – 1646 человек;
  • летальных исходов – 248;
  • выздоровело – 14 874 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 637 038 человек;
  • выздоровело – 3 408 294 человек;
  • летальных случаев – 94 432;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 626 864.

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