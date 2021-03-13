COVID-паспорта: как это будет работать и сможет ли помешать украинским туристам в этом сезоне

Мы собрали разные мнения о том, правильно ли выдавать документы о вакцинации, а также узнали, где они уже существуют

COVID-паспорта хотели ввести еще год назад. Тогда в документ хотели вносить результаты ПЦР-тестов. Ни одна страна так и не внедрила подобного документа.

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Теперь в COVID-паспорт хотят вносить факт вакцинации, и это будет давать человеку возможность свободно путешествовать.

Некоторые страны уже ввели цифровые паспорта вакцинации. Пока такие документы действуют как внутренние. Но вполне возможно, что они станут международными.

Где уже действуют COVID-паспорта

Пока единого международного COVID-паспорта нет. Европа и США еще обсуждают собственные версии COVID-паспортов, готовясь к возможному буму путешествий, так как все больше людей получают прививки.

17 марта Еврокомиссия должна обнародовать проект о "цифровом зеленом паспорте". Это должно стать путем отмены ограничений для путешествий в Европе. Пока неизвестно, в какой форме он будет.

"Прошлый летний сезон показал, что даже если между собой страны ЕС пропускали людей без тестов, то все равно массового туризма не было. Поэтому даже при вакцинации нужно будет принимать решение. Все страны ЕС заинтересованы в том, чтобы к ним приезжали не только из стран ЕС, но и из третьих стран. Второй сезон без туристов, особенно для Италии, Испании, Греции сильно ударит, поэтому они первые лоббируют ковидные паспорта. Я думаю, что будут пускать и третьи страны, но нужно иметь отрицательный тест. В Греции говорят, что готовы принимать или вакцинированных, или тех, у кого будет ПЦР-тест", – говорит Владимир Царук, заместитель председателя комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Украины.

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Но некоторые страны уже ввели свои паспорта вакцинации. Так, 8 марта это сделал Китай.

Китайский паспорт работает на приложения для обмена сообщениями WeChat. В нем содержится информация о результате ПЦР-теста на Covid-19 и история прививок. Этот COVID-паспорт разработали специально для международных поездок. В китайском паспорте имеется зашифрованный код, который можно сканировать, и это позволит другим странам обрабатывать данные путешественников. Но пока приложение доступно только для граждан Китая.

Единый стандарт ковидного паспорта пытается внедрить Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Пока только отдельные авиакомпании тестируют приложение IATA Travel Pass. Оно позволяет путешественникам хранить и управлять данными, связанными с результатами тестов на COVID-19 и данными о вакцинации на своих мобильных телефонах, а также делиться своим подтвержденным статусом с авиакомпанией до того, как путешественники прибывают в аэропорт.

Но факт в том, что пока еще ни одна страна не имеет требований к COVID-паспортам или к вакцинации приезжих.

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Израиль, где более 50% населения уже вакцинировалось, ввел внутренние "зеленые пропуска". Они действуют только внутри страны. Документ дает право ходить в рестораны (находиться внутри зала), в спортклубы, на спортивные и культурные мероприятия. В стране считают, что "зеленые пропуска" могут убедить больше людей вакцинироваться, ведь после этого можно будет пойти, например, на концерт. В конце февраля в Тель-Авиве провели первый концерт за время пандемии, который смогли посетить только вакцинированные.

В Исландии привитые тоже получают сертификаты, которые должны служить разрешением путешествовать, хотя они еще не признаны на международном уровне.

Будет ли COVID-паспорт в Украине?

Еще в январе министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что граждане Украины будут получать паспорта или другие документы, аналогичные тем, которые будут выдавать в ЕС. В правительстве заявляют, что возможность сделать цифровой паспорт вакцинации может быть предусмотрена.

"Цифровая система, разработанная Минцифрой и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены "паспорта вакцинации", – написал Денис Шмыгаль в Facebook.

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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Однако и без COVID-паспорта в этом году правила для путешествий будут мягче, и украинцы даже с ПЦР-тестами смогут путешествовать в страны ЕС, считают эксперты.

"Еврокомиссия 17 марта представит проект ковидных паспортов. Это будет документ в рамках ЕС. Есть проблема в том, что вакцинация в Европе тоже идет очень медленно и неравномерно. Поэтому нужна мягкая форма разрешений, чтобы учитывались и тесты. Я думаю, какой-то документ однозначно будет, так как туризм нуждается в развитии и для этого нужна система, по которой все будут работать", – говорит председатель Центра развития туризма Владимир Царук.

ВОЗ против паспортов

Всемирная организация здравоохарнения – против ковидних паспортов. Руководитель ВОЗ заявил, что так называемые вакцинные паспорта против COVID-19 не должны использоваться для международных поездок. Это не этично, считают в ВОЗ, поскольку вакцины против коронавируса до сих пор доступны не во всем мире.

В ВОЗ говорят, что решение может быть несправедливым по отношению к людям, которым невозможно сделать вакцинацию по определенным причинам. И вымогательство паспортов вакцин может способствовать неравенству и несправедливости.

"Вакцинация просто недостаточно доступна во всем мире и, конечно, недоступна на справедливой основе. До сих пор неизвестно, сколько длится иммунитет от вакцин против COVID-19, эти данные все еще собираются", – сказал на брифинге председатель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Количество людей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса

Определенная логика в ковидных паспортах есть, говорит Вадим Аристов, стратег, инфекционист, директор Revival Institute for Future. Большинство производителей не приводят данных о том, предупреждает ли вакцина бессимптомное заболевание и передачу вируса.

"Еще нет уверенности, что вакцина гарантирует, что привитый человек не передает вирус. Она может защищать самого человека, но передача определенным образом происходит. Такой паспорт дает главное – возможность отслеживать. Он дает возможность отследить, у кого иммунитет упал раньше или наоборот. Поэтому со временем будет больше данных об иммунитете. Общая идея в том, чтобы была информация о защите человека не только на момент вакцинации. Ведь потом с ним теряется связь, и он год ходит со справкой. А в том, чтобы человек был в базе, и с ним был контакт в случае снижения иммунитета", – говорит Вадим Аристов.

В идее цифрового документа о вакцинации может и не быть дискриминации для тех, кто не вакцинировался. Ограничения действуют для всех, и их можно постепенно снимать для вакцинированных.

"Те, кто привился, могут быть освобождены от некоторых ограничений. Если этого не делать, то ограничения будут действовать еще пару лет. А во время путешествий может быть не полный запрет, а два коридора. Один быстрый – с паспортом вакцинации. Второй – длиннее: сдать ПЦР-тест перед путешествием и по приезду пройти самоизоляцию", – считает Вадим Аристов.

Как сообщал сайт "Сегодня", по состоянию на утро 11 марта в Украине уже вакцинированы 29 378 человек. А недавно Минздрав внес изменения в дорожную карту вакцинации и разрешил делать прививки известным и публичным людям в случае, если кто-то из приоритетной группы отказывается от прививки.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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