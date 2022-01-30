COVID-сертификат после бустерной дозы. Рассказываем, как получить новый документ

COVID-сертификат для привитых бустерной дозой вакцины от коронавируса можно получить в "Дії". При формировании сертификата вакцинации после бустерной дозы в него добавят слова "booster/бустер".
Сайт "Сегодня" рассказывает, как можно сгенерировать сертификат после бустерной дозы вакцины.
Где получить сертификат?
Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія". Порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации.
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Кроме COVID-сертификата украинцы, получившие бустер, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить по месту прививки или у семейного врача.
Когда можно получить?
Не ранее последних чисел января, конечно, уже после прививки.
Сколько будет действовать?
Срок действия нового документа – 270 дней. Международное свидетельство о вакцинации после бустера тоже будет действовать 270 дней.
Сколько людей уже вакцинировались?
За сутки 29 января в Украине 34 202 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 12 092 человека, вторую дозу – 11 400 человек, дополнительную дозу получили 235 человек, бустерную дозу – 10 475 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 318 151 человека, из них получили первую дозу – 15 318 149 человек, получили две дозы – 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу – 16 597 человек, бустерную дозу – 333 018 человек.
Всего провели 30 279 598 прививок.
Отменят ли COVID-сертификаты в Украине?
Экс главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов рассказал, отменят ли в Украине маски и COVID-сертификаты.
По словам Бережнова, в Великобритании уже отменяют маски и сертификаты вакцинации, но в Украине еще рано принимать такое решение.
"Мне трудно оценить решение британского премьера, потому что я не владею информацией об эпидемической ситуации в Великобритании. Но если смотреть на то, как развивается ситуация с коронавирусом в мире, то полностью снимать ограничения, с моей точки зрения, еще рано. Сейчас по миру идет новая волна заболеваемости", – сказал Бережнов.
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