COVID-сертификат после бустерной дозы. Рассказываем, как получить новый документ

Бустерная доза помогает восстановить эффективность COVID-вакцин и снижает риск госпитализации

Вакцинированные бустерной дозой получат новый сертификат вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

COVID-сертификат для привитых бустерной дозой вакцины от коронавируса можно получить в "Дії". При формировании сертификата вакцинации после бустерной дозы в него добавят слова "booster/бустер".

Сайт "Сегодня" рассказывает, как можно сгенерировать сертификат после бустерной дозы вакцины.

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Где получить сертификат?

Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія". Порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации.

Кроме COVID-сертификата украинцы, получившие бустер, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить по месту прививки или у семейного врача.

Когда можно получить?

Не ранее последних чисел января, конечно, уже после прививки.

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Сколько будет действовать?

Срок действия нового документа – 270 дней. Международное свидетельство о вакцинации после бустера тоже будет действовать 270 дней.

Сколько людей уже вакцинировались?

За сутки 29 января в Украине 34 202 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 12 092 человека, вторую дозу – 11 400 человек, дополнительную дозу получили 235 человек, бустерную дозу – 10 475 человек.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 318 151 человека, из них получили первую дозу – 15 318 149 человек, получили две дозы – 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу – 16 597 человек, бустерную дозу – 333 018 человек.

Всего провели 30 279 598 прививок.

Отменят ли COVID-сертификаты в Украине?

Экс главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов рассказал, отменят ли в Украине маски и COVID-сертификаты.

По словам Бережнова, в Великобритании уже отменяют маски и сертификаты вакцинации, но в Украине еще рано принимать такое решение.

"Мне трудно оценить решение британского премьера, потому что я не владею информацией об эпидемической ситуации в Великобритании. Но если смотреть на то, как развивается ситуация с коронавирусом в мире, то полностью снимать ограничения, с моей точки зрения, еще рано. Сейчас по миру идет новая волна заболеваемости", – сказал Бережнов.

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