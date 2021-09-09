COVID-сертификат в Украине. Сколько действует и как получить

В Украине вакцинированные граждане могут получить COVID-сертификат, удостоверяющий прохождение базового курса прививания. Но периодически документ нужно менять.
Зачем он нужен
Главное преимущество COVID-сертификата международного образца – возможность путешествовать в страны, которые его признали.
Но этот документ пригодится и внутри страны. Например, сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае нового локдауна.
Сколько действует COVID-сертификат
Документ необходимо менять раз в полгода – это касается и внутреннего, и международного сертификата.
"Внутренний сертификат пока выдается на полгода. Через полгода надо будет отказаться от него и скачать новый. Таким образом, и международный, и внутренний сертификаты будут выдаваться на 1 год с момента завершения курса прививки", – сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.
Какая информация содержится в COVID-сертификате
Согласно постановлению Кабмина, сертификат содержит в себе следующую информацию:
- фамилию, имя владельца на украинском языке;
- дату рождения владельца;
- уникальный номер сертификата;
- конечную дата срока действия сертификата;
- данные о полном курсе вакцинации от COVID-19;
- информацию о факте выздоровления от COVID-19 и/или о тестировании на COVID-19.
Отметим, что каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.
Кроме того, в мобильном приложении будет отображаться фотография владельца сертификата. Ее возьмут из Единого государственного демографического реестра.
Как оформить сертификат в приложении
Для создания сертификата нужны ID-карта или заграничный паспорт в "Дії".
Как это работает на практике:
- нужно обновить приложение "Дія" до последней версии;
- нажать опцию "Послуги" и выбрать "COVID-сертифікати";
- нажать "Згенерувати сертифікат" и подписать запрос в электронную систему здравоохранения с помощью электронной подписи "Дія.Підпис".
Как сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге 20 августа, в Украине будет два COVID-сертификата – внешний и внутренний. Разница заключается в количестве медицинской информации и наличии фото.
Напомним, что:
- в итальянском городе Ровиго оштрафовали посетителя пиццерии, который обедал в заведении без "зеленого пропуска", свидетельствующего о наличии вакцинации от коронавируса, отрицательном ПЦР-тесте или недавно перенесенной болезни. С 6 августа такой документ обязателен для доступа в рестораны и бары, находящиеся в помещениях. С 1 сентября его действие распространится на школы, университеты и транспорт;
- украинский COVID-сертификат уже признают за границей. Одним из первых его действие проверил журналист Олег Деренюга, находясь на территории Франции.