COVID-сертификат в Украине. Сколько действует и как получить

Правила едины для внутреннего и международного сертификата

Паспорт вакцинации надо будет менять раз в пол года / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине вакцинированные граждане могут получить COVID-сертификат, удостоверяющий прохождение базового курса прививания. Но периодически документ нужно менять.

Зачем он нужен

Главное преимущество COVID-сертификата международного образца – возможность путешествовать в страны, которые его признали.

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Но этот документ пригодится и внутри страны. Например, сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае нового локдауна.

Сколько действует COVID-сертификат

Документ необходимо менять раз в полгода – это касается и внутреннего, и международного сертификата.

"Внутренний сертификат пока выдается на полгода. Через полгода надо будет отказаться от него и скачать новый. Таким образом, и международный, и внутренний сертификаты будут выдаваться на 1 год с момента завершения курса прививки", – сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Какая информация содержится в COVID-сертификате

Согласно постановлению Кабмина, сертификат содержит в себе следующую информацию:

фамилию, имя владельца на украинском языке;

дату рождения владельца;

уникальный номер сертификата;

конечную дата срока действия сертификата;

данные о полном курсе вакцинации от COVID-19;

информацию о факте выздоровления от COVID-19 и/или о тестировании на COVID-19.

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Отметим, что каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

Кроме того, в мобильном приложении будет отображаться фотография владельца сертификата. Ее возьмут из Единого государственного демографического реестра.

Как оформить сертификат в приложении

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Для создания сертификата нужны ID-карта или заграничный паспорт в "Дії".

Как это работает на практике:

нужно обновить приложение "Дія" до последней версии;

нажать опцию "Послуги" и выбрать "COVID-сертифікати";

нажать "Згенерувати сертифікат" и подписать запрос в электронную систему здравоохранения с помощью электронной подписи "Дія.Підпис".

Как сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге 20 августа, в Украине будет два COVID-сертификата – внешний и внутренний. Разница заключается в количестве медицинской информации и наличии фото.

Напомним, что: