COVID-вакцина убивает людей? Мы разобрались, что происходит

В мире продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Однако некоторые страны фиксируют летальные случаи после введения COVID-препаратов, и таких новостей становится все больше.
Сайт "Сегодня" разобрался, почему люди умирают после уколов и стоит ли бояться украинцам.
Что происходит?
После начала кампании по вакцинации населения многие страны заявили о летальных случаях после введения препарата от коронавируса.
Так, накануне стало известно о смерти 23 человек в Норвегии. Аналогичный скандал разгорелся и в Швейцарии, где скончался пожилой мужчина, которому ввели препарат Pfizer.
Также смертельные случае были зафиксированы в Италии, Германии, Израиле, Португалии и США.
И что это значит?
Мы обратились к иммунологу, кандидату биологических наук Борису Донскому и спросили у него, почему люди умирают после COVID-вакцинации.
"О причинах смерти после вакцинации пока нет никаких данных. Нет данных, что именно вакцина вызвала смерть. Есть фрагментарные данные, что в небольшом проценте случаев некоторые прививки могут вызывать аллергические реакции. Ничего другого не описано", – сказал он.
Специалист отметил, что после иммунизации сотен тысяч людей смерти возможны. Однако это не значит, что причиной стал именно укол.
"Когда проводится массовое прививание сотен тысяч людей пожилого возраста и кто-то из-них умирает через два-три дня, то из 100 тыс. людей пожилого возраста завтра, к сожалению, умрет 3-5. Это, к сожалению, естественный процесс. Когда кто-то умирает после прививки, то это не означает, что он умирает вследствие прививки", – добавил Донский.
Иммунолог призывает всех украинцев доверять науке, а не прислушиваться к советам "антипрививочников".
"В недоверие вакцин уже столько за 15 лет инвестировалось, что у многих людей произошел переворот в сознании: что прививка – это плохо, а болеть – хорошо. Что наука и генные модификации – это плохо, а капать в глаза мочу – хорошо", – подчеркнул профессор.
Напомним, ранее инфекционист объяснил, почему украинцам еще долго придется носить маски.
Также мы писали, как мы будем путешествовать в 2021 году на фоне пандемии COVID-19. Вакцина от коронавируса может открыть границы для многих путешественников.
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