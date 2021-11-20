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COVID-вакцина влияет на ДНК матери и ребенка? Врач ответил на слухи

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
20 ноября, 08:00
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В Сети появился фейк о связи вакцины от коронавируса и ДНК человека – врач рассказал, как на самом деле
В Сети распространяют фейк о влиянии вакцины на ДНК
В Сети распространяют фейк о влиянии вакцины на ДНК / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине противники вакцинации в Сети распространяют слухи о том, якобы прививка против коронавируса войдет в ДНК матери и ее ребенка. Однако медики объясняют, что правды в этом нет.

Врач перинатального центра Владислав Горошовский рассказал "Суспильному", почему это фейк.

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Горошовский объяснил, что вакцина не может повлиять на ДНК, потому что прививка – это либо инактивированные частицы вируса, либо модифицированная РНК, которая просто вызывает в организме иммунный ответ.

"То есть, формируются антитела, организм готов. Антитела будут произведены и не тратится время на борьбу с этим микробом", - добавил медик.

Какие еще фейки придумали о вакцине?

После того, как в мире создали первую вакцину против коронавируса, в Сети поползли слухи, якобы вакцинация опасна.

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Когда общество узнало, что миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс занимался благотворительностью в области здравоохранения и разработки вакцин, сторонники теорий заговора начали распространять фейки, якобы пандемия на самом деле – всемирный заговор и вирус вообще искусственный. А цель пандемии, говорят антивакцинаторы, – чипизация, чтобы отслеживать людей. Придумал все, конечно же, сам Билл Гейтс.

Однако никаких подтверждений этой теории нет – более того, ученые подчеркивают абсурдность такой идеи. Ведь внедрение чипов в вакцину от COVID-19 невозможно с технической точки зрения – чипы, которые существуют сейчас, даже не поместятся в иглу.

Еще одна выдумка – якобы после вакцинации обостряются все болезни. Однако и это неправда – именно людям с хроническими заболеваниями нужна вакцинация больше всего. Таким пациентам важно предупредить ковид, а не делать эксперименты на себе и встречаться с коронавирусом непривитыми.

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