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COVID-вакцинация детей: что необходимо и как правильно сгенерировать сертификат

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
16 декабря, 18:00
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Прививка детей отличается необходимостью предъявить один обязательный документ, который не просят у взрослых
С 14 лет подростки могут самостоятельно обратиться в любой пункт прививки без разрешения взрослых.
С 14 лет подростки могут самостоятельно обратиться в любой пункт прививки без разрешения взрослых. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине разрешена вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Однако для этого необходимо выполнить несколько условий.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Обязательная справка

Для того чтобы прививать от коронавирусной болезни ребенка в возрасте от 12 лет, необходимо предоставить справку формы 063/о (карта профилактических прививок), что подтверждает наличие у него всех рутинных прививок согласно Национальному календарю прививок.

Эту справку можно получить в амбулатории центра первичной медико-санитарной помощи по месту наблюдения ребенка или у педиатра или семейного врача, с которым заключена декларация.

В случае потери карты профилактических прививок родителям необходимо обратиться к участковому педиатру или к семейному врачу, с которым заключена декларация, и карта профилактических прививок будет восстановлена.

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Что делать, если ребенок не привит

Если ребенок не получил всех необходимых рутинных прививок и не имеет противопоказаний к ним, то он должен сделать эти прививки и после этого будет иметь возможность вакцинироваться против COVID-19.

Кто может разрешить вакцинацию

Прививка детей и подростков происходит:

  • для детей 12 – 13 лет – с согласия родителей, согласно статье 43 Основ законодательства о здравоохранении,
  • для детей 14 – 17 лет – на основании собственного решения ребенка о вакцинации.

С 14 лет подростки могут самостоятельно обратиться в любой пункт прививки против COVID-19 или центр вакцинации, взяв с собой справку о наличии всех необходимых прививок и вакцинироваться против COVID-19, при этом не обязательно иметь декларацию с педиатром или семейным врачом. .

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Вакцинация детей с онкологическими заболеваниями

Вакцинация детей с онкопатологией, переболевших COVID-19, должна проводиться независимо от срока, прошедшего после перенесенного COVID-19. При наличии живой очереди в пункте или центре вакцинации таким детям предоставляется приоритет.

Чем можно вакцинировать детей

Прививку несовершеннолетних от COVID-19 можно проводить вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

"Вакцина Comirnaty прошла все необходимые исследования для детей 12-17 лет, которые доказали ее эффективность и безопасность. Производитель внес в инструкцию в вакцину изменения, которыми разрешено использовать эту вакцину детям от 12 лет" , – сообщают в Минздраве.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США на середину октября, она на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech разрешена для использования для детей от 12 лет в большинстве стран, применяющих данный препарат, таких как США, Канада, Австралия, Япония, страны ЕС и т. д.

COVID-сертификат ребенка: как получить

Для корректного формирования COVID-сертификата из вакцинации ребенка необходимо:

  • Проверить корректность внесенных персональных данных ребенка в электронной системе здравоохранения: в медицинской карточке должен быть указан РНОКПП (идентификационный код) именно ребенка (если внесен РНОКПП одного из родителей (опекунов) сертификат не сформируется ни ребенку, ни одному из родителей (опекунов) ).
  • Запись о вакцинации COVID-19 должна быть внесена корректно.
  • Если запрос на формирование сертификата ребенку делает один из родителей (опекунов), он должен быть указан в электронной системе здравоохранения как законный представитель ребенка.

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