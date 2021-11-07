Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Колос - Шахтер: онлайн Колос - Шахтер: онлайн 🔥 Шевченко нашел работу Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💉 Депутаты - антивакцинаторы
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

COVID-вакцинация детей в Украине: как правильно подготовиться и что нельзя делать после нее

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
7 ноября, 18:12
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Врач-педиатр дала ряд рекомендаций о том, как подготовить детей к вакцинации от коронавируса
Педиатр дала рекомендации по вакцинации детей от коронавируса.
Педиатр дала рекомендации по вакцинации детей от коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине начали вакцинировать детей от коронавируса. Однако при этом необходимо придерживаться определенных рекомендаций медиков.

Об этом пишет "Суспільне".

Реклама

Педиатр Александра Ямчицкая рассказала, что необходимо сделать перед вакцинацией детей:

  • пройти осмотр у врача,
  • измерить температуру (и накануне вечером померить и утром перед выходом из дома),
  • собрать данные: контактировал ли ребенок с острыми инфекционными заболеваниями и были ли аллергические реакции.

Нужно ли сдавать анализы

Специальных рекомендаций по отношению к детям здесь нет. Ни взрослым, ни детям не нужно проходить какие-либо специфические исследования или устанавливать уровень антител. Считается, что на сегодня это не показательно, люди у которых высокий уровень антител могут быть вакцинированы.

Ребенку, у которого есть какие-то заболевания, его доктор может назначить определенные анализы. К примеру, был зафиксирован эпизод понижения гемоглобина, ребенок получал терапию. Пиелонефрит перенесен, тогда могут назначить анализы, но делать иммунограмму не нужно.

Реклама

Нужно ли вакцинироваться после COVID-болезни

Врачи не рекомендуют вакцинироваться на следующий же день. Следует подождать шесть месяцев после остро перенесенной болезни.

Чего нельзя делать после вакцинации

Мочить место инъекции можно, но тереть нельзя (чтобы туда не попала никакая инфекция, а не какой-то посторонний воспалительный процесс, когда ее не было).

Если ребенок себя плохо чувствует, то не нужно вести его на тренировку, давать какую-нибудь большую нагрузку. Даже если ребенок немного спекулирует ситуацией, не хочет идти на английский – оставьте его в покое, говорит что болит голова – дайте ему парацетамол.

Реклама

Вакцинироваться только при наличии всех обязательных прививок?

По словам врача, на любую вакцину возможны аллергические реакции. Это не часто, но они существуют.

"В том числе и тяжелые аллергические реакции. Эта рекомендация исходит из того, что мы знаем, что этот ребенок вакцинацию переносил хорошо. Если нет одной вакцины и по уважительным причинам, то я считаю, что такого ребенка нужно вакцинировать. Но разбираться нужно в каждом случае отдельно. В каждом случае мы должны определить, что больше – польза или риски" , – объяснила педиатр.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Дневник независимости 🇺🇦

7 ноября 1991. На страницах газет публикуют лозунги кандидатов в президенты Украины. Вот с какими лозунгами претенденты идут на выборы

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

153 131

заболело за неделю в Украине

0%

Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.19

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять