COVID-вакцинация на выходных. За сутки количество прививок значительно снизилось

Одну дозу получили 34 183 человека, полностью иммунизированы – 31 870 человек

В Украине упали темпы вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки 9 октября 66 053 человека вакцинированы против COVID-19.

Об этом пишет Минздрав.

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Всего проведено 13 644 843 прививки.

В течение суток работали:

552 мобильные бригады;

2032 пункта прививки;

378 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 529 596 человек, из них получили одну дозу – 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

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Новые случаи COVID-19 в Украине

За последние сутки, 9 октября, обнаружили 11 344 новых случая коронавируса.

Количество зараженных в регионах за сутки:

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г. Киев – 320 случаев;

Винницкая область – 202 случая;

Волынская область – 197 случаев;

Днепропетровская область – 838 случаев;

Донецкая область – 819 случаев;

Житомирская область – 607 случаев;

Закарпатская область – 52 случая;

Запорожская область – 836 случаев;

Ивано-Франковская область – 220 случаев;

Киевская область – 237 случаев;

Кировоградская область – 105 случаев;

Луганская область – 167 случаев;

Львовская область – 468 случаев;

Николаевская область – 339 случаев;

Одесская область – 1010 случаев;

Полтавская область – 174 случая;

Ровенская область – 158 случаев;

Сумская область – 452 случая;

Тернопольская область – 406 случаев;

Харьковская область – 1783 случая;

Херсонская область – 567 случаев;

Хмельницкая область – 526 случаев;

Черкасская область – 169 случаев;

Черновицкая область – 525 случаев;

Черниговская область – 167 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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