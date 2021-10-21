Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 ⚽ ЦСКА - Заря: онлайн 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

COVID-вакцины безопасны для аллергиков? В Минздраве объяснили

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
21 октября, 13:27
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В ведомстве заявили, что аллергия – это реакция иммунной системы на аллерген
Вакцинация от коронавируса людей с аллергией. Фото: коллаж "Сегодня"
Вакцинация от коронавируса людей с аллергией. Фото: коллаж "Сегодня"

Если аллергия напрямую не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться от коронавируса – безопасно.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины Минздрава.

Реклама

Можно ли вакцинироваться от коронавируса людям с аллергией?

В Минздраве заявили, что аллергия – это реакция иммунной системы на аллерген, а науке в настоящее время известно более 20 тысяч аллергенов, не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией.

Поэтому если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо.

Противопоказанием к вакцинации не является аллергия на:

Реклама
  • еду
  • домашних животных
  • яд
  • факторы окружающей среды
  • латекс
  • пероральные лекарства

Кроме того, аллергический ринит также не влияет на прививку, с ним можно спокойно вакцинироваться.

Если вы не знаете, какие именно аллергены вызывают реакцию, стоит ознакомиться с составом вакцины. Ознакомиться можно по этой ссылке и здесь, или же спросить у медработников в месте вакцинации.

В ведомстве добавили, если вы имеете аллергию на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной.

Реклама

В Украине продолжается вакцинация
В Украине продолжается вакцинация / Фото: Коллаж: Сегодня

Статистика коронавируса на сегодняшний день

В Украине за прошлые сутки, 20 октября, зафиксировали 22 415 новых случаев коронавируса. Это на три тысячи больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 701 600 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 546 жителей Украины (всего – 62 389). Вылечить удалось 2 352 835 инфицированных (8036 – за последние сутки).

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Дневник независимости 🇺🇦

21 октября 1991. Состоялся телефонный разговор между заместителем головы Верховной Рады Иваном Плющем и президентом России Борисом Ельциным

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

104 325

заболело за неделю в Украине

+5%

Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.21

Российский рубль (₽)

0.3694

Евро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять