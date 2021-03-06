Самый дорогой букет – по цене квартиры в Киеве. Сколько будут стоить цветы 8 Марта

Мы нашли сразу несколько супердорогих букетов к 8 Марта. А также узнали, что будет с ценами на цветы в праздничный день

Цветочный ажиотаж в преддверии 8 Марта уже начался. Понедельник будет выходным днем, поэтому в пятницу девушек и женщин уже вовсю поздравляли на работе. Цены на букеты сразу же пошли вгору. Как удалось выяснить "Сегодня", уже в 8:00-8:30 утра 5 марта цветы на киевских рынках подорожали – и цены до 8 Марта теперь будут только расти.

Обмельчали мужики

"В этом году цветы покупают не так масштабно, как в том году. Наверное, из-за того, что часть офисов и прочих структур работают по-прежнему удаленно", – с сожалением говорит продавец Валентина, торгующая цветами возле Майдана Незалежности.

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Она рассказывает о цветочных трендах сезона. Они не сильно изменились с прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются тюльпаны. Средний букет – 5-7 цветков.

"Тюльпаны стоят по 30-35 гривен за цветок. Часто человек берет сразу несколько букетов. Тогда обещаю уступать хотя бы по "пятерке" за цветок. 8 Марта цветы еще подорожают на 5-10 гривен. Почему? Потому что будет выходной, а значит, цветы будут покупать больше не для коллег, а для близких женщин. Не будут торговаться как сейчас. А сейчас торгуются очень активно, просят скинуть до 2 гривен за цветок… Обмельчали мужики".

Самый дорогой букет на Бессарабке – 18 000. Но есть гораздо дороже

Обмельчали – да не все. Один из самых дорогих букетов мы обнаружили на Бессарабском рынке. За пышную композицию из орхидей и роз, украшенную снизу розовой лентой, продавец просит 18 160 гривен.

Продавец не сомневается, что его скоро купят. Причина отчасти именно в рекордной цене. Для успешных мужчин, делающих подарки любимым женщинам, такой рекорд имеет значение.

Тот самый букет на Бессарабском рынке в Киеве

"Покупатель обязательно найдется. Не продавала бы, если бы не было спроса", – сказала нам продавец. И его цена – 18 тыс. 160 грн.

Впрочем, все познается в сравнении. "Сегодня" нашел букет в 35 раз дороже того, что продается на Бессарабке, – 650 тысяч гривен. Сумма соответствует минимальной цене квартиры в Киеве. Правда, букет увидеть нельзя, его можно заказать – в интернет-магазине. В нем будет сразу десять тысяч роз! Точнее, нечетное число – 9 999.

"Да, цена 600 тысяч гривен плюс 50 тыс. грн. за работу. Как понимаете, речь идет об огромном букете, состоящем из 40 букетов. В каждом из них – 251 роза. Эти цветы займут всю вашу квартиру", – ответила нам консультант, не уточняя, о какой именно площади квартиры идет речь.

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Отвечая на наш вопрос о том, что 10 тысяч роз – это четное число, которое можно нести разве что на похороны, продавец сделала паузу и сказала, что могут продать 10 тысяч и одну розу либо 9 тысяч 999 штук.

Объявление на сайте интернет-магазина цветов

Продавец сообщила, что в Киеве уже нашелся один покупатель на такой букет. Цена одной розы в нем минимальна. В большинстве торговых точек розу продавали за 60-80 грн. за штуку.

В тренде тюльпаны, мимоза и "уличные хулиганы"

Как показали итоги первых часов распродаж, самые популярные цветы – по-прежнему тюльпаны. По словам координатора национальных конкурсов Ассоциации украинских флористов Марианны Дебчинской, у многих этот праздник ассоциируется именно с этими цветами.

"В приоритете остается тюльпан, потому как это местный и недорогой цветок. Для многих людей красный тюльпан и мимоза – это классика. Кроме них, популярны ранункулюсы. Что касается трендов в оформлении – популярны натуральные букеты с большим количеством зелени. Очень модны пышные букеты с небольшим количеством цветов и большим количеством зелени. Если же без зелени, то в большой бумажной упаковке. При этом букет собран каскадом. Популярны крашеные, яркие цветы, так называемые "уличные хулиганы", – говорит Марианна Дебчинская.

К этому она добавила, что в этом году спрос на цветы заметно ниже. Причем, дело тут не в карантине. Снижение спроса в праздник – тенденция многолетняя. 8 Марта теперь конкурирует с 14 февраля.

"С каждым годом спрос на цветы к 8 Марта все ниже и ниже. Фирмы, с которыми я раньше работала, отказались поздравлять своих сотрудниц в связи с тем, что на цветы не были выделены деньги. Могу сказать, что все больше цветов покупали накануне другого праздника – Дня влюбленных, который отмечают 14 февраля".

Букет в аренду? И такое есть!

По данным флористов, есть сейчас и услуга аренды цветов для селфи. "Но пока что это не носит массовости", – уточняет Марианна Дебчинская. В Киеве мы нашли нескольких людей, которые предлагают такую услугу.

"Букет из 101-й розы сдается в аренду на полчаса, цена – 900 гривен", – сказал нам автор объявления. На деле услуга выглядит так – курьер привозит букет, отдает его для фотосессии и через полчаса забирает.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" подготовил календарь подарков на март-2021, которые могут стать приятным сюрпризом на любой из весенних праздников.

Видео: Сегодня

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