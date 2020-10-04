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Цифра дня. Сколько учеников "отправил" домой коронавирус

4 октября, 13:25

Мария Журенко Мария Журенко

На COVID-19 болеют 1257 школьников и 2158 учителей

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на самоизоляции находятся более 83 тыс. учеников. Это дети из школьных классов, в которых есть подтвержденные случаи коронавируса.

Об этом он заявил 4 октября во время брифинга.

За словами министра, в Украине на сегодняшний день 1257 учеников и 2158 учителей болеют на коронавирус.

"На самоизоляции находятся более 83 тыс. учеников, то есть это классы, в которых имеется подтвержденный случай COVID-19. Конечно, на самоизоляции дети 14 дней, а потом возвращаются", – отметил Степанов.

Также министр добавил, что учебное заведение переходит на дистанционную форму обучения, если на самоизоляции находятся более 50% всех классов школы.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

Так в Украине за последние сутки, 3 октября, обнаружили 4140 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В свою очередь в Киеве за минувшие сутки выявили 407 новых случаев инфицирования COVID-19.

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