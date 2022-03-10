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"Даем шанс выжить": Ким обратился к российским оккупантам

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 марта, 16:36
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Глава Николаевской ОГА рассказал, что ждет военных РФ в Украине
Виталий Ким предложил россиянам сдаться, но не всем
Виталий Ким предложил россиянам сдаться, но не всем / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился к российским оккупантам, которые стоят на границе Херсонской и Николаевской областей и разговаривают с украинскими военными. Он отметил, что Украина дает им шанс выжить.

"Нападать они не хотят, считают, что их обманули, мол сказали, что это учения, и так далее. Но и назад они вернуться не могут, потому что им сказали, что будут расстреливать при отступлении. В итоге они по селам стоят, и ни туда и ни сюда. И нападать не хотят, и уйти не могут", — рассказал он.

В связи с этим Ким собирается обращаться "наверх" и согласовывать зеленый коридор для тех, кто еще не стрелял и не совершал преступлений против мирного населения.

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"Тем, кто хочет жить, будут организовывать горячую линию, куда позвонить, как прийти, чтобы остаться в живых и не возвращаться назад и не сесть в тюрьму. Это я согласовываю, но думаю, у меня получится", — сказал он.

При этом Ким отметил, что это предложение не распространяется на артиллеристов и ракетчиков.

"После Мариуполя вариантов у вас, ребята, нет. Вам либо бежать, либо в землю", — заявил Ким.

Он пообещал, что завтра даст координаты и инструкцию, что делать российским военным, если они хотят жить.

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