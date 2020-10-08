Далай-лама впервые пообщается с украинцами в прямом эфире

Лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV 20 октября пообщается с украинцами в прямом эфире.

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Духовный лидер последователей тибетского буддизма обратится к украинцам, а потом ответит на вопросы. Председатель Совета ГО "ЭдКемп Украина", соавтор концепции Новой украинской школы Александр Элькин будет модерировать встречу. Темы разговора – образование и мир во времена пандемии.

Вопросы Далай-ламе можно оставить на сайте события до 10:00 18 октября. Эфир начнется в 6:30 из-за разницы во времени, но его можно будет посмотреть в записи. Общаться участники эфира будут на английском языке, однако будет и перевод на украинский.

Отметим, Далай-лама часто общается онлайн с жителями разных стран. В частности, недавно встречи прошли в Великобритании, Тайване и Индии.

"Далай-лама является духовным лидером буддистов, но не из-за этого мы его пригласили к разговору. Он — авторитет для всего мира, образец стойкости, принципиальности, милосердия, стремления к миру. К нему прислушиваются президенты и монархи, его книги входят в списки бестселлеров, его вклад в преодоление насилия сейчас, пожалуй, самый большой в мире. Именно поэтому нам интересно поговорить с ним об образовании сейчас и в мире "после", об Украине, о нашем настоящем и будущем", — объяснил Александр Элькин.

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Чтобы принять участие в прямом эфире и дискуссиях онлайн, получить все материалы, записи и оставить вопрос для Далай-ламы XIV, нужно зарегистрироваться на сайте события. Ведущие выберут самые актуальные и интересные вопросы и зададут их в прямом эфире.

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