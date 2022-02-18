Данилов о происходящем на Донбассе: наши войска могут открыть огонь в одном случае

Приказа на освобождение нашей территории не было

Произошедшее в Донецке расценивается как провокация / Коллаж "Сегодня"

Украина не давала приказ освобождать Донбасс. К происходящему в Донецке мы не имеем никакого отношения.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в Офисе президента.

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По словам Данилова, сейчас происходит попытка спровоцировать Украину на военный ответ.

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"Сегодня сделали заявление относительно эвакуации граждан с территории Донецкой и Луганской областей – вроде бы наши военные собираются нападать на Донецк и на Луганск, для того, чтобы освободить наши территория. Я могу вам сказать, что все это совершенно не соответствует действительности. Никаких приказов на освобождение силовым путем наших территорий нет. Более того, мы понимаем, что в случае если будет принято решение освобождать эти территории и в случае прогнозирования больших жертв среди гражданского населения – такого приказа в нашей стране быть не может", – заявил Данилов.

Секретарь сообщил, что наши войска могут открыть огонь только для защиты себя и территории Украины.

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