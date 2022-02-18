Данилов о происходящем на Донбассе: наши войска могут открыть огонь в одном случае

Украина не давала приказ освобождать Донбасс. К происходящему в Донецке мы не имеем никакого отношения.
Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в Офисе президента.
По словам Данилова, сейчас происходит попытка спровоцировать Украину на военный ответ.
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Заявление
"Сегодня сделали заявление относительно эвакуации граждан с территории Донецкой и Луганской областей – вроде бы наши военные собираются нападать на Донецк и на Луганск, для того, чтобы освободить наши территория. Я могу вам сказать, что все это совершенно не соответствует действительности. Никаких приказов на освобождение силовым путем наших территорий нет. Более того, мы понимаем, что в случае если будет принято решение освобождать эти территории и в случае прогнозирования больших жертв среди гражданского населения – такого приказа в нашей стране быть не может", – заявил Данилов.
Секретарь сообщил, что наши войска могут открыть огонь только для защиты себя и территории Украины.
Обстановка
- Утром 18 февраля главы подконтрольных Кремлю сепаратистких регионов "Л/ДНР" практически одновременно призвали жителей региона выехать в Россию. Насколько эвакуация происходит добровольно сейчас тяжело сказать.
- Вечером боевики заявили, что в центре Донбасса произошел взрыв. Так называемая "народная милиция" сообщила, что возле Дома правительства взорвался автомобиль. Местные жители написали в соцсетях, что на фото жилой квартал, а не здание правительства.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты на Донбассе продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время экстренного заседания Совета безопасности ООН 17 февраля заявил, что вторжение в Украину произойдет после устроенных "под чужим флагом" провокаций.