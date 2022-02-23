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Данилов: Чрезвычайное положение будет введено по всей Украине, кроме Донбасса

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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23 февраля, 12:07
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В Киеве проходит брифинг секретаря СНБО
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Чрезвычайное положение в Украине будет введено по всей территории страны, кроме Донбасса.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, который транслирует телеканал "Украина 24".

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Отдельный режим

По словам Данилова, в Донецкой и Луганской областях есть "отдельный режим".

"Он на сегодняшний день урегулирован нашим законодательством. Они (области – ред.) находятся в другой юридической зоне, поэтому там чрезвычайное положение не вводится, к сожалению, уже довольно давно – начиная с 2014 года. На остальные территории – в зависимости от тех вопросов, угроз, которые могут возникать на тех или иных территориях. Там будет или усиленное, или более ослабленное чрезвычайное положение. Речь идет о приграничных территориях, а также о тех, где мы имеем границу с Российской Федерацией, Беларусью", – заявил он.

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