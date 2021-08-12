Данилов по поручению Зеленского готовит новое заседание СНБО. Что обсудят

Говорить будут о реформировании лесного хозяйства

Эксперты обсудили реализацию экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 12 августа, Межведомственная рабочая группа по вопросам сохранения и воспроизводства лесов под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова обсудила реформирование лесного хозяйства и реализацию экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

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Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Что решили?

По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины, по реформированию лесного хозяйства.

"Участники совещания обсудили, в том числе, состояние выполнения задач, определенных Указом Президента Украины от 23 марта 2021 № 111, которым введено в действие решение СНБО Украины от 23 марта 2021 "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередные меры по их нейтрализации", и Указом Президента Украины от 7 июня 2021 № 228 "О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Украина впервые за почти 30 лет независимости утвердила стратегию внешней политики Украины. Задачу разработать документ лично дал президент Владимир Зеленский.

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