Данилов назвал организаторов кибератаки на Украину, а в Киеве мощный ветер валит деревья и сносит рекламные щиты – главные новости за ночь

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Умер глава СБУ времен президентства Леонида Кучмы – Леонид Деркач
Умер глава СБУ времен президентства Леонида Кучмы Леонид Деркач. Об этом сообщил его сын народный депутат Андрей Деркач. Отпевание состоится в воскресенье, 16 января, в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.
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Данилов назвал организаторов кибератаки на Украину и выдал их главную цель
За кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия. В этом не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Данилов пояснил, что сегодня есть только одна страна, которая может заниматься кибератаками против Украины. "Это Российская Федерация", – сказал он, добавив, что сейчас идет расследование этой кибератаки.
Жил с двумя женщинами: подозреваемый в жестоком убийстве женщины на Закарпатье начал давать показание
Подозреваемый в убийстве на Закарпатье Габриэллы Яцкович рассказал, что якобы убил женщину, потому что она угрожала позвонить его бывшей жене.
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В Киеве целый день бушует непогода. Сильный ветер валит рекламные вывески и деревья. Фото и видео ЧП публикуют очевидцы в соцсетях. Сайт "Сегодня" собрал последние происшествия. Так, на улице Елены Пчилки порывом ветра вырвало рекламный щит, разбивший лобовое стекло в машине Mini.