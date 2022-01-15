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Данилов назвал организаторов кибератаки на Украину, а в Киеве мощный ветер валит деревья и сносит рекламные щиты – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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15 января, 06:58
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Планы организаторов нападения не достигли поставленной задачи, а прохожим на улице стоит держаться подальше от рекламных щитов
Москве не удалось добиться желаемого результате, а непогода накрыла столицу / Коллаж "Сегодня"
Москве не удалось добиться желаемого результате, а непогода накрыла столицу / Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Умер глава СБУ времен президентства Леонида Кучмы – Леонид Деркач

Умер глава СБУ времен президентства Леонида Кучмы Леонид Деркач. Об этом сообщил его сын народный депутат Андрей Деркач. Отпевание состоится в воскресенье, 16 января, в 12.00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

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После увольнения Леонид Деркач получил право ношения военной формы / Коллаж "Сегодня"
После увольнения Леонид Деркач получил право ношения военной формы / Коллаж "Сегодня"

Данилов назвал организаторов кибератаки на Украину и выдал их главную цель

За кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия. В этом не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Данилов пояснил, что сегодня есть только одна страна, которая может заниматься кибератаками против Украины. "Это Российская Федерация", – сказал он, добавив, что сейчас идет расследование этой кибератаки.

Москве не удалось добиться желаемого результате / Коллаж "Сегодня"
Москве не удалось добиться желаемого результате / Коллаж "Сегодня"

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Жил с двумя женщинами: подозреваемый в жестоком убийстве женщины на Закарпатье начал давать показание

Подозреваемый в убийстве на Закарпатье Габриэллы Яцкович рассказал, что якобы убил женщину, потому что она угрожала позвонить его бывшей жене.

У мужчины были отношения с покойной. Коллаж "Сегодня"
У мужчины были отношения с покойной. Коллаж "Сегодня"

В Киеве мощный ветер валит деревья и сносит рекламные щиты

В Киеве целый день бушует непогода. Сильный ветер валит рекламные вывески и деревья. Фото и видео ЧП публикуют очевидцы в соцсетях. Сайт "Сегодня" собрал последние происшествия. Так, на улице Елены Пчилки порывом ветра вырвало рекламный щит, разбивший лобовое стекло в машине Mini.

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Непогода накрыла столицу
Непогода накрыла столицу / Фото: Коллаж: Сегодня

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