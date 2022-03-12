Данилов назвал страну, на которую Путин нападет после Украины

Своими вялыми действиями по противостоянию агрессии России НАТО провоцирует Кремль на нападение на еще какую-то европейскую страну. Под ударом в первую очередь Литва.
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".
Кому приготовиться
"То, что сообщает сегодня наша разведка – речь идет о Литве. Всем понятно, что Российская Федерация не собирается останавливаться. И она имеет цель – если у них будет, не дай Бог, победа на нашей территории, то у них будет желание следующей страной, которую захочет захватить Путин, это будет непосредственно Литва. Потом будут другие страны Балтии, чтобы добраться до Польши. Все это будет зависеть от того, в какой способ НАТО будет себя вести. Сегодня поведение НАТО немножко странное и поведение стран, которые входят в этот альянс немножко странное. Они думают, что их обойдет эта судьба. На наших плечах держится не только судьба Европы, а непосредственно стран НАТО, которые находятся непосредственно на европейском континенте", – отметил Данилов.
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