Данными о вакцинированных украинцах торгуют в даркнете? Что говорят в Минздраве

В Сети появилась информация, что в открытом доступе можно найти базу данных о вакцинированных от COVID-19 украинцев. Набор данных имеет размер 7 ГБ и содержит 6,7 млн ​​записей, включая личную информацию.

Макр Рюф заявил, что кто-то торгует этими данными:

Someone is trading stolen data about COVID-19 vaccinated patients in Ukraine. The dataset is 7 GB in size, contains 6.7 Mio entries, and includes personally identifiable information. #darknet#covid#coronavirus#ukraine#datapic.twitter.com/egSxPlgP0l