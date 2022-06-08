Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины ⚽ Ирландия-Украина: онлайн 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Давайте брать пример с США": Гордон высказался об украинском гражданстве для Дудя

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 13:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Журналист считает, что тем, "кто борется против фашистской России", можно давать украинские паспорта при одном условии
Гордон рассказал, как должна реагировать Украина, если Дудь попросит гражданство
Гордон рассказал, как должна реагировать Украина, если Дудь попросит гражданство / Фото: Коллаж: Сегодня

Если российский блогер Юрий Дудь захочет получить украинское гражданство, власти не должны ему отказывать.

Такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон в интервью Василию Голованову на Youtube-канале "Україна 24".

Реклама

Гордон ответил на вопрос, как должна реагировать Украина, если гражданство попросят известные россияне – блогер Юрий Дудь, музыкант Андрей Макаревич или актриса Лия Ахеджакова.

"Всем, кто помогает Украине победить эту фашистскую нечисть, кто искренен в своих порывах, кого смотрят и слушают, кто сражается против россиян с оружием в руках на стороне Украины, конечно же, после соответствующих проверок спецслужб нужно давать украинское гражданство", – убежден он.

Журналист предложил "брать пример с цивилизованных стран – таких как Соединенные Штаты Америки":

Реклама

"Видят они талантливого индуса, который достигнет успеха в айти-сфере и прославит США или послужит США. Они дают ему гражданство – какие проблемы? Видят гениального пакистанца – дают гражданство. Посмотрите фильм Юрия Дудя о Силиконовой долине. 70% ученых, которые там трудятся на благо США и НАТО, являются выходцами из бывшего Советского Союза. О чем мы говорим?"

На уточняющий вопрос, дал бы он Дудю украинское гражданство, Гордон ответил:

"Я бы дал всем, кто служит Украине. Я не знаю, насколько Юрий служит Украине, пока я должен на это посмотреть. Я бы дал всем, кто служит Украине, кто борется против фашистской России, после соответствующих проверок украинских спецслужб".

Невзоров получил гражданство Украины

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров и его супруга Лидия получили украинское гражданство.

Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, Александру Невзорову было предоставлено гражданство указом президента Владимира Зеленского от 21 мая за "выдающиеся заслуги" перед Украиной.

Реклама

По словам Геращенко, 23 марта в РФ против Невзорова было возбуждено дело за "дискредитацию Вооружённых сил РФ" – за то, что "честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе".

Сам российский журналист считает, что его опыт может быть полезен Украине в противостоянии пропаганде Кремля:

"Я хорошо знаю устройство вражеских идеологических танков, я отчасти их конструктор. Я точно знаю куда бить... Я никогда не скрывал, что в свое время болел фашизмом. Но благодаря этому я очень хорошо знаю его, знаю его симптомы, знаю его слабые стороны, проявления, нюансы, знаю все ощущения, которые он несет, и то, чего он панически боится".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 8 июня
1
Личный состав 31500
Личный состав
2
Танки 1393
Танки
3
ББМ 3429
ББМ
4
Артиллерия 703
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 213
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 559
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2406
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
28-летний Алексей из Беларуси - доброволец батальона Кастуся Калиновского. Парень, защищающий Украину, потерял ногу во время обороны Бучи, поставил протез и снова рвется на фронт. А пока помогает побратимам с организационными вопросами, инструктирует молодежь, оказывает психологическую помощь раненым.
История героя
Герої не вмирають!

Сбили 5 самолетов врага… Подполковник Вячеслав Ерко – командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Одним из первых вступил в воздушное сражение с российскими войсками. В этом бою было сбито 5 вражеских самолетов. Ерко пришлось катапультироваться из горящей авиамашины, но россияне повредили его парашют – летчик погиб. Ему было 36. Герой Украины. Посмертно.

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30369.29

Bitcoin Cash (BCH)

180.11

Binance Coin (BNB)

290.41

Ethereum (ETH)

1805.05

Litecoin (LTC)

62.16

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,19 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.19

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять