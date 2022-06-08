"Давайте брать пример с США": Гордон высказался об украинском гражданстве для Дудя

Журналист считает, что тем, "кто борется против фашистской России", можно давать украинские паспорта при одном условии

Гордон рассказал, как должна реагировать Украина, если Дудь попросит гражданство / Фото: Коллаж: Сегодня

Если российский блогер Юрий Дудь захочет получить украинское гражданство, власти не должны ему отказывать.

Такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон в интервью Василию Голованову на Youtube-канале "Україна 24".

Реклама

Гордон ответил на вопрос, как должна реагировать Украина, если гражданство попросят известные россияне – блогер Юрий Дудь, музыкант Андрей Макаревич или актриса Лия Ахеджакова.

"Всем, кто помогает Украине победить эту фашистскую нечисть, кто искренен в своих порывах, кого смотрят и слушают, кто сражается против россиян с оружием в руках на стороне Украины, конечно же, после соответствующих проверок спецслужб нужно давать украинское гражданство", – убежден он.

Журналист предложил "брать пример с цивилизованных стран – таких как Соединенные Штаты Америки":

Реклама

"Видят они талантливого индуса, который достигнет успеха в айти-сфере и прославит США или послужит США. Они дают ему гражданство – какие проблемы? Видят гениального пакистанца – дают гражданство. Посмотрите фильм Юрия Дудя о Силиконовой долине. 70% ученых, которые там трудятся на благо США и НАТО, являются выходцами из бывшего Советского Союза. О чем мы говорим?"

На уточняющий вопрос, дал бы он Дудю украинское гражданство, Гордон ответил:

"Я бы дал всем, кто служит Украине. Я не знаю, насколько Юрий служит Украине, пока я должен на это посмотреть. Я бы дал всем, кто служит Украине, кто борется против фашистской России, после соответствующих проверок украинских спецслужб".

Невзоров получил гражданство Украины

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров и его супруга Лидия получили украинское гражданство.

Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, Александру Невзорову было предоставлено гражданство указом президента Владимира Зеленского от 21 мая за "выдающиеся заслуги" перед Украиной.

Реклама

По словам Геращенко, 23 марта в РФ против Невзорова было возбуждено дело за "дискредитацию Вооружённых сил РФ" – за то, что "честно рассказал народу России о варварской бомбежке роддома в Мариуполе".

Сам российский журналист считает, что его опыт может быть полезен Украине в противостоянии пропаганде Кремля: