Даже кворума не нужно: "слуги народа" готовятся разблокировать судебную реформу

Противники судебной реформы хотели отсрочить ее запуск на полтора месяца, заблокировав два важных закона, которые были приняты

Депутаты "Слуги народа" в зале Верховной Рады / Фото: Кабинет министров Украины

Верховная Рада 20 июля соберется на внеочередную сессию, чтобы отклонить проекты постановлений, которыми заблокировали подписание законов судебной реформы.

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Об этом рассказало руководство "Слуги народа", передает Интерфакс-Украина.

В Раде зарегистрированы проекты постановлений, которыми предлагается отклонить принятые ранее законы о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Согласно процедуре, документы не могут подписать глава парламента и президент, пока не отклонят блокирующие проекты постановлений.

"226 голосов необходимы лишь для принятия положительного решения, голосования за законопроект или постановление. А вот кворума для начала заседания для отклонения закона или постановления не нужно", – сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В свою очередь первый замглавы фракции Александр Корниенко считает, что противники судебной реформы хотели отсрочить ее запуск на полтора месяца.

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"Закон о Высшем совете правосудия – проект №5068 – заблокировали двумя постановлениями. Расчет прост: заблокировать закон на полтора месяца – до открытия новой сессии Рады, то есть до 7 сентября, чтобы на это время продолжить работу коррумпированной судебной системы и отложить ее реформирования. Но нас этим не запугаешь. Как и не удалось запугать с земельной реформой, с банковской и со всем остальным. Именно поэтому мы соберемся на внеочередную сессию, чтобы отклонить эти постановления", – сказал он.

Отметим, что также речь идет о разблокировании и законопроекта о реформировании "Укроборонпрома".

Кроме того, Корниенко и Арахамия внесли в парламент законопроект об изменениях в Регламент, которые призваны не допускать в будущем "постановочного спама", который вместе с "поправочным спамом" оппозиция использует для необоснованного затягивания с подписанием важных для страны законопроектов.

Как сообщали новости "Сегодня", нардеп Алексей Устенко отмечал, что работа Рады может быть заблокирована на год из-за огромного количества поправок к налоговому законопроекту №5600.

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