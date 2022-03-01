Даже погода за Украину : враг не может подобраться к Одессе

С каждым днем российские военные несут огромные потери в попытке захватить Украину

В Украине идет шестой день войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты пытались сделать высадку десанта в Одесской области и Николаеве, но у них ничего не вышло. Об этом сообщил на брифинге в Офисе президента Советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Ситуация в Украине остается контролированной. Горячей точкой остается Херсон. Противник пытался попасть в город, сейчас тероборона стоит на страже и не дает сделать прорыв. С утра противник нанес удар по Харьковской областной администрации. Число пострадавших уточняется. В Мариуполе отдельные стрелковые и артиллерийские столкновения. Но в этот момент, даже погода за нас, которая третий день в Черном море из-за шторма не дает высадится десанту в Одесской области и Николаеве. Сегодня пригород Киева, укрыт снегом, который тоже не дает возможность оккупантам начать штурм. Ночью были нанесены воздушные удары по Киеву и Харькову – воздушная оборона сбила 2 самолета", – сказал он.

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Шестой день войны в Украине

Центр оборонных стратегий Украины получил имена и фамилии 120 тысяч военных России, участвующих в боевых действиях на территории Украины.

Каждый день украинские воины уничтожают более тысячи врагов. По данным Генерального штаба ВСУ, суммарные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили более 6 тысяч человек.

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За прошедшие сутки во время авианалета оккупантов на мирные Васильков и Бровары украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета.

Ночью российские оккупанты начали штурм Херсона. По данным очевидцев, подразделения ВС РФ заняли Херсонский аэропорт и закрепились на северо-западной окраине города, заняв кладбище Геологов.