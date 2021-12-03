Даже вакцинированные! Кто теперь должен идти на карантин из-за "Омикрона": список

С сегодняшнего дня, с 3 декабря, Украина усилила обязательный карантин для путешественников из стран, где распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон".
Об этом напоминает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Теперь люди, которые более семи дней на протяжении последних двух недель находились в странах с стремительным распространением штамма "Омикрон", должны пойти на самоизоляцию продолжительностью 14 дней.
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При этом следует помнить: вакцинация, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении не освобождают от карантина. .
Каких стран это касается
- Южно-Африканская Республика,
- Ботсвана,
- Зимбабве,
- Намбия,
- Лесото,
- Эсватин,
- Мозамбик,
- Малави.
На кого будут действовать новые ограничения:
на украинцев,
на иностранцев или людей без гражданства, которые:
- постоянно или временно проживают на территории Украины,
- являются супругами или детьми граждан Украины,
- являются работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине и членами их семей,
- другие категории иностранцев и человек без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.
Когда "Омикрон" попадет в Украину
Новости "Сегодня" поинтересовались у главы Госпродслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм может попасть в столицу.
"Это очередной штамм вируса, который развивается при мутациях этого возбудителя. Если учитывать место его первого обнаружения, то в Украине и в Киеве он появится. не раньше конца января или в начале февраля", – прогнозирует Рубан.
Вероятно, что из Южной Африки штамм сначала попадет в Европу.
"Вероятнее всего, наши туристы привезут его из Европы, но уже после зимних каникул. Поэтому к "Омикрону" нужно готовиться к концу января или к началу февраля", – говорит Олег Рубан.
Раньше мы писали:
- За первую неделю после обнаружения нового штамма коронавируса "Омикрон" в Европе зафиксировано 57 случаев заболевания штаммом COVID-19. где его обнаружили.
- В Украине с 6 декабря ужесточат правила карантина: будут ли действовать "желтые" СOVID-сертификаты.