Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Нововведения декабря 💸 Тысяча Зеленского 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Даже вакцинированные! Кто теперь должен идти на карантин из-за "Омикрона": список

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
3 декабря, 13:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вакцинация, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении не освободят от карантина
Украина ужесточила правила въезда из-за "Омикрона".
Украина ужесточила правила въезда из-за "Омикрона". / Фото: Коллаж: Сегодня

С сегодняшнего дня, с 3 декабря, Украина усилила обязательный карантин для путешественников из стран, где распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон".

Об этом напоминает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Реклама

Теперь люди, которые более семи дней на протяжении последних двух недель находились в странах с стремительным распространением штамма "Омикрон", должны пойти на самоизоляцию продолжительностью 14 дней.

При этом следует помнить: вакцинация, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении не освобождают от карантина. .

Каких стран это касается

  • Южно-Африканская Республика,
  • Ботсвана,
  • Зимбабве,
  • Намбия,
  • Лесото,
  • Эсватин,
  • Мозамбик,
  • Малави.

На кого будут действовать новые ограничения:

на украинцев,

Реклама

на иностранцев или людей без гражданства, которые:

  • постоянно или временно проживают на территории Украины,
  • являются супругами или детьми граждан Украины,
  • являются работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине и членами их семей,
  • другие категории иностранцев и человек без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.

Когда "Омикрон" попадет в Украину

Новости "Сегодня" поинтересовались у главы Госпродслужбы Киева Олега Рубана, когда новый штамм может попасть в столицу.

Реклама

"Это очередной штамм вируса, который развивается при мутациях этого возбудителя. Если учитывать место его первого обнаружения, то в Украине и в Киеве он появится. не раньше конца января или в начале февраля", – прогнозирует Рубан.

Вероятно, что из Южной Африки штамм сначала попадет в Европу.

"Вероятнее всего, наши туристы привезут его из Европы, но уже после зимних каникул. Поэтому к "Омикрону" нужно готовиться к концу января или к началу февраля", – говорит Олег Рубан.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор раздела "Украина"

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

3 декабря 1991. Новоизбранному президенту Украины Леониду Кравчуку позвонил с поздравлениями президент США Джордж Буш...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

77 309

заболело за неделю в Украине

-20%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.29

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять