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Даже ветераны АТО не имею права нарушать закон: Монастырский о захвате Кабмина

4 августа 2021 12:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

С Прохничем будут проведены следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза

Владимира Прохнича уводят подальше от Кабмина. Фото: facebook.com/moden.ua

Владимира Прохнича уводят подальше от Кабмина. Фото: facebook.com/moden.ua

Министр внутренних дел Денис Монастырский дал понять, что участие Владимира Прохнича в боевых действиях на Донбассе не станет облегчающим обстоятельством в расследовании дела о захвате Кабинета министров.

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Об этом он написал в Facebook.

По его словам, с Прохничем будут проведены следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза.

"В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства. Но хочу подчеркнуть, что никто не имеет права нарушать закон, даже если он является ветераном и защитником Украины. Граната в его руках была боевой, в случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди", – написал Монастырский.

Министр поблагодарил сотрудников полиции, СБУ и госохраны за работу, но особенно друга Прохнича – Василия Алексюка.

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"Отдельная благодарность товарищу правонарушителя – Василий, который сделал все для того, чтобы убедить своего друга сложить оружие", – добавил глава МВД.

Как сообщали новости "Сегодня", утром Владимир Прохнич ворвался в Кабмин, угрожая взорвать гранату. Простых работников ведомства он просил убегать подальше на случай, если придется взорвать гранату. После этого к зданию правительства прибыл спецназ и планировалась силовая спецоперация, но до этого не дошло – захватчик сдался и был задержан.

Друг террориста и волонтер Василий Алексюк рассказал, как уговорил Прохнича сдаться.

Все подробности в спецтеме Ветеран АТО с гранатой в Кабмине

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