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Даже вызвали спасателей! В Кривом Роге в новогоднюю ночь мужчина залез на городскую елку (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 января, 15:05
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Мужчина не мог самостоятельно слезть с новогоднего дерева
Мужчина забирался по елке прямо по гирляндам и украшениям.
Мужчина забирался по елке прямо по гирляндам и украшениям. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кривом Роге в новогоднюю ночь мужчина залез на городскую елку. На место вызывали спасателей.

Об этом сообщает Информатор.

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В ГСЧС позвонили в 01:41 и сообщили о том, что на проспекте Победы, мужчина залез на городскую елку и не может самостоятельно слезть.

Многих эта история повеселила, но некоторые начали волноваться за мужчину. По приезду спасателей помощь мужчине не понадобилась. Правда, криворожанин набрался смелости и спрыгнул с дерева.

"Мужик, как и подобает в год тигра, спрыгнул и приземлился на все свои четыре лапы", - рассказали очевидцы. В результате прыжка он не пострадал.

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Под Львовом разгромили главную елку

В Новояворовске Львовской области повредили декорации возле главной елки. Такое происходит уже второй раз за месяц.

Как стало известно, 29 декабря неизвестные снова сломали праздничные декорации и повредили световые иллюминации, установленные на площади возле Дворца культуры "Кристалл". Также были попытки разрушить металлическое ограждение вокруг елки.

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Ранее мы писали:

  • Оригинальным новогодним забегом "обещаний" отметили начало года в Черкассах.
  • В новогоднюю ночь во Львове в квартире дома, расположенного на улице Лемика, во время празднования возник конфликт. В результате владелец квартиры жестоко убил квартиранта.

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