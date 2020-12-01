Децентрализация и венгерский сепаратизм на Закарпатье: что нужно знать

На Закарпатье проживает более 150 тысяч венгров – 12% населения области

Время от времени в отношениях Украины и ЕС всплывает одна болезненная тема – так называемый венгерский сеператизм. И хотя ни одна из стран ЕС не озвучивала к нам территориальных претензий, Будапешт дает понять, что имеет виды на украинские земли, где проживают этнические венгры. Мы решили разобраться, насколько велика угроза, и что изменилось после начала децентрализации в Украине.

Что такое добровольное объединение территориальных громад

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В последние несколько лет в Украине проходила реформа децентрализации. Старт реформы был дан в 2014 году, но реальное формирование нового территориального деления страны началось после принятия в 2015 году закона "О добровольном объединении территориальных громад".

Процесс добровольного формирования ОТГ продолжался вплоть до 2020 года. Однако не везде люди смогли договориться и объединить свои населенные пункты в ОТГ. В 2020 году к добровольному процессу объединения территориальных громад подключилось государство.

Роль государства в образовании ОТГ

12 июня 2020 правительство утвердило новое административно-территориальное устройство базового уровня. В тех случаях, когда граждане не смогли сами сформировать ОТГ, решение о формировании новой территориальной единицы принимали чиновники.

17 июля 2020 Верховная Рада Украины приняла Постановление № 3650 "О создании и ликвидации районов". Согласно документу, теперь в Украине 136 районов. Старые 490 районов парламент ликвидировал.

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Местные выборы прошли уже в условиях нового территориально-административного деления страны.

Чем ОТГ в Закарпатье отличается от других

В Закарпатской области реформа децентрализации происходила по тем же принципам, что и в других регионах страны.

В настоящий момент в области создано:

6 районов;

64 ОТГ.

Согласно открытым данным, на Закарпатье проживает более 150 тысяч венгров – 12% населения области.

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Венгры образуют большинство населения в Береговском районе, половину населения Виноградовского района, и заметное меньшинство в Ужгородском и Мукачевском районах.

Венгерское меньшинство компактно расселено в нескольких районов, причем некоторые из них граничат с исторической родиной – Венгрией.

Впрочем, Венгрия имеет лишь точечное влияние на принятие политических решений в регионе. Провенгерские партии смогли победить на местных выборах лишь в Береговском районе – Партия венгров Украины "КМКС", за которую ранее агитировали венгерские чиновники, одержала победу на выборах в городской совет города Берегово Закарпатской области. Она получит 13 мандатов. На втором месте оказалась Демократическая партия венгров Украины.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что в Закарпатской области обнаружили иностранный благотворительный фонд, который мог вмешиваться во внутренние дела Украины и вредить государственной безопасности страны, в связи с чем у его функционеров прошли обыски.

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