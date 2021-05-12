Дедлайн от Зеленского. Как Минздрав планирует ускорить темпы вакцинации от COVID-19

В Украине продолжается вакцинация населения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, как Минздрав планирует вакцинировать половину украинцев за три месяца

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Президент Владимир Зеленский недавно поставил задачу вакцинировать половину украинцев ко Дню Независимости. До дедлайна осталось чуть более трех месяцев, а за прошедшие почти три месяца вакцинировали 2% населения.

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Как Минздрав планирует выполнять поручение, рассказал государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

"Президент поставил задачу найти возможности и приблизить поставки, чтобы организовать максимально прививки ко Дню Независимости – есть цель – вакцинировать 50%. Потенциально мы ее можем выполнить, будем стараться выполнить путем ускорения и поиска новых поставок. Это происходит по действующим контрактам, чтобы подвинуть поставки из 3-4 квартала на летние месяцы. Также, мы обратились к COVAX, чтобы рассмотреть возможность приоритезировать поставки вакцин именно на июнь", – сказал Ляшко.

Главный санитарный врач подчеркнул, что они будут делать все для того, чтобы выполнить поручение, которое дали Президент и Премьер-министр Украины, однако цифры назвать не может.

Также он добавил, что есть Национальный план по вакцинации, который предусматривает, что к концу 2021 должны вакцинировать 70% взрослого населения. Это ориентировочно 24 млн украинцев, для которых нужно 48 млн доз вакцины, чтобы защитить двумя дозами.

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"Мы расписали, сколько нужно делать прививок ежемесячно. Это 5,6 млн прививок. Проверили наши мощности, когда поступило 364 тыс. доз вакцины AstraZeneca. В начале пасхальных праздников открылось 1700 пунктов вакцинирования – за эти два дня провели 70 тыс. и 74 тыс. прививок. То есть, система способна делать около 100 тыс. прививок в сутки. Это только с задействованными пунктами прививок, которых открылось 60%", – рассказывает врач.

Ляшко добавил, что количество прививок значительно возрастет, когда задействуют все 3200 пунктов прививок и 500 мобильных бригад.

"Еще у нас в планах открыть в городах-миллионниках прививочные центры. Наша мощность – это делать около 10 млн прививок в месяц. Сейчас только вопрос в доступности и наличии вакцин", – сказал главный санврач страны.

Полное интервью "Сегодня" с Виктором Ляшко читайте тут.

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