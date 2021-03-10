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Деды воевали – внуки оскорбляли: в Крыму подростки осквернили "Вечный огонь" (фото)

10 марта, 19:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Саках малолетки решили развлечься на мемориале погибшим во Второй мировой

В оккупированном Россией Крыму произошло ЧП – 9 марта в курортном городе Саки подростки исписали нецензурными словами местный мемориал "Вечный огонь".

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Об этом подконтрольный России глава администрации города Александр Овдиенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Очередные вандалы на мемориале "Вечный огонь". Фото скверных надписей, оставленных ими, по этическим соображениям не публикую", – написал Овдиенко и выложил в сеть скриншоты с видеокамер наблюдения и спросил, кто узнает детей.

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Спустя час Овдиенко сообщил, что сотрудники правопорядка нашли вандалов.

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"Сотрудниками сакской полиции в результате предпринятых оперативно-розыскных мер данные лица установлены. Начаты профилактические мероприятия с детьми и родителями. Обращаюсь ко всем нашим детям: дорожите подвигом отцов и наших дедов!" — заявил мэр.

Напомним, это не первый случай осквернения мемориалов в оккупированном Крыму. В январе-2019 в Симферополе облили красной краской памятник "вежливым людям" (российским военным, которых называли во время захвата полуострова "зелеными человечками").

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Также напомним, что в Севастополе старейший памятник осквернили ругательством о гаишниках. Неизвестные краской оставили надпись на одном из старейших монументов города – памятнике "Казарскому", написав: "Гаишники п…сы".

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Крым мемориал вандалы подростки вечный огонь саки осквернение деды

Источник: Сегодня

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