Деды воевали – внуки оскорбляли: в Крыму подростки осквернили "Вечный огонь" (фото)

В Саках малолетки решили развлечься на мемориале погибшим во Второй мировой

В оккупированном Россией Крыму произошло ЧП – 9 марта в курортном городе Саки подростки исписали нецензурными словами местный мемориал "Вечный огонь".

Реклама

Об этом подконтрольный России глава администрации города Александр Овдиенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Очередные вандалы на мемориале "Вечный огонь". Фото скверных надписей, оставленных ими, по этическим соображениям не публикую", – написал Овдиенко и выложил в сеть скриншоты с видеокамер наблюдения и спросил, кто узнает детей.

Реклама

Спустя час Овдиенко сообщил, что сотрудники правопорядка нашли вандалов.

В тренде Военный эксперт подсказал, как Украине ответить на провокацию России на Донбассе

"Сотрудниками сакской полиции в результате предпринятых оперативно-розыскных мер данные лица установлены. Начаты профилактические мероприятия с детьми и родителями. Обращаюсь ко всем нашим детям: дорожите подвигом отцов и наших дедов!" — заявил мэр.

Напомним, это не первый случай осквернения мемориалов в оккупированном Крыму. В январе-2019 в Симферополе облили красной краской памятник "вежливым людям" (российским военным, которых называли во время захвата полуострова "зелеными человечками").

Реклама

Также напомним, что в Севастополе старейший памятник осквернили ругательством о гаишниках. Неизвестные краской оставили надпись на одном из старейших монументов города – памятнике "Казарскому", написав: "Гаишники п…сы".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама