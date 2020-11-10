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Дефицит вакцин от гриппа: украинцы паникуют, аптекари – разводят руками

10 ноября, 10:55

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Спрос на вакцины превосходит предложение, в интернет-аптеках они появляются буквально на пару минут

Украинцы жалуются на дефицит вакцины против гриппа – ее в аптеках просто не найти. Приходится ждать неделями и делать предварительные заказы. Почему вакцина против гриппа становится дефицитом и кого должны прививать бесплатно, выяснили новости "Сегодня".

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В этом эпидсезоне в Украине продают четыре вакцины от гриппа. И уже должно было поступить 665 тысяч доз, говорят в Центре общественного здоровья.

"Эти вакцины поступают траншами. Приходят на государственный контроль качества, проходят его, попадают в частные сети и так циклами, партиями они поступают", – говорит Александр Заика, заведующий отделом иммунизации центра общественного здоровья.

Но из-за большого спроса в аптеках возник дефицит. Сколько точно уже поступило в них доз, в Министерстве здравоохранения не знают. Потому что закупают препарат частные поставщики. В этом году Министерство здравоохранения за государственные средства закупает вакцину от гриппа для медиков. И первая партия, около 40 тысяч доз вакцин, уже должна быть распределена в группы риска. И еще 16 000 доз – медикам, которые работают в больницах первой волны COVID-19. Всем остальным советуют отслеживать наличие вакцин в аптеках и частных клиниках. Корреспонденты новостей "Сегодня" также попытались поискать, но так и не нашли. А в одной из аптек вакцину от гриппа предполагают получить только в следующем году.

Но искать вакцину против гриппа стоит, уверена врач Марьяна Селюк:

"Если еще к COVID присоединится грипп тяжелый или средней тяжести, получится так называемая ко-инфекция из-за смешивания двух вирусов – тогда течение болезни будет действительно непредсказуемым".

А тем временем в США создали свою вакцину от коронавируса, которая эффективна на 90%. В этом году могут быть произведены уже 50 млн доз лекарства.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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грипп вакцинация вакцина дефицит

Источник: Сегодня

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