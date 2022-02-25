"Дегуманизация Украины": Россия готовит новую масштабную провокацию

Российская Федерация готовит масштабную спецоперацию, цель которой – провокация с дальнейшем обвинением украинцев в негуманности.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ссылаясь на данные разведки.
"Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские садики и гражданских", – написал он.
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Напомним, после ночных обстрелов Киева глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к миру с призывом изолировать Россию и ее президента Владимира Путина. В ходе обстрела российскими оккупантами в столице тогда пострадал жилой многоквартирный дом.
Ранее Виталий Кличко предупредил, что российские военные приблизились впритык к Киеву, а саму столицу ожидает тяжелая ночь.