Дексаметазон при COVID-19: что напугало министра Степанова и помогает ли препарат при коронавирусе

Украинцы назначают друг другу антибиотики и гормоны, а не идут к врачу при первых симптомах COVID-19. "У врачей волосы дыбом встают от такого самолечения", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Бывают вопиющие случаи, когда друг другу начинают назначать дексаметазон на первый и второй день в амбулаторных условиях. Думаю, все врачи понимают, и у всех волосы дыбом встают. Таким образом вы просто делаете себе очень плохо, это недопустимо", – высказался министр в эфире телеканала "Україна 24".
Дексаметазон действительно назначают некоторым больным с COVID-19, но очень осторожно и индивидуально. К чему приводит самолечение дексаметазоном и когда его применяют врачи, разбирался "Сегодня".
Что такое дексаметазон?
Дексаметазон – это препарат из класса стероидных гормонов. То есть, он ослабляет иммунитет. Лекарство назначают при кожных заболеваниях, астме, хронической обструктивной болезни легких, отеке мозга и даже при онкозаболеваниях.
С прошлого года препарат применяют для лечения COVID-19. Клинические испытания на тяжелобольных показали снижение смертности на 36%.
Факт в том, что дексаметазон нельзя просто так применять при коронавирусе. Его назначают только тяжелым больным, у которых иммунная система начинает атаковать клетки легких. В начальной стадии болезни он может навредить. При этом терапия тяжелых больных, напротив, показала хорошие результаты.
Европейское агентство по лекарственным средствам еще в сентябре 2020-го одобрило дексаметазон для назначения больным, которые требуют дополнительной кислородной терапии. Всемирная организация здравоохранения тоже советует препарат для лечении больных с тяжелой и критической формой COVID-19.
В Украине препарат внесли в протокол лечения коронавирусного заболевания в конце июня прошлого года. Но при неправильных дозировках и курсе приема дексаметазон вызывает побочные реакции:
- глаукома,
- катаракта,
- задержка жидкости,
- гипертензия,
- резкое изменение настроения,
- нарушения памяти,
- спутанность сознания,
- раздражительность,
- набор веса,
- повышенный риск инфекций и остеопороза.
Читайте также: Цены как раз для сердечного приступа – почему в Украине подорожали лекарства
Когда назначают дексаметазон?
В Украине действительно есть проблема с тем, что один переболевший может посоветовать свой план лечения другому больном, говорит Инна Андрусович, врач-инфекционист Харьковской поликлиники №8.
Поэтому не только дексаметазон, но и все лекарства при любых заболеваниях должен назначать врач. А дексаметазон – это гормон надпочечников. Неправильное назначение и неправильная отмена приема с больших доз может привести к нарушению работы многих органов, отмечает инфекционист.
"Назначение гормонов может повысить уровень сахаров, особенно у людей, у которых они и так повышены – это люди с диабетом первого и второго типа – и может привести к гипергликемической коме. Гормоны также повышают давление. Люди, которые принимали утром одну таблетку от давления и весь день ходили с нормальным давлением, то при приеме дексаметазона одной таблетки может быть мало. Они не поймут, почему у них подскочило давление и случился гипертонический криз".
Это только часть возможных последствий, поскольку у любого человека есть свои особенности организма и здоровья. То, что подойдет одному – не подойдет другому.
Когда врач назначает дексаметазон, то он полностью контролирует лечение и показатели здоровья. Перед приемом лекарства пациент сдает анализы и во время лечения они периодически должны перепроверяться, говорит Инна Андрусович.
Ранее "Сегодня" писал об эффективности и возможных побочных эффектах вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac, которая 25 марта прибыла в Украину.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк
Инна Андрусович
врач-инфекционист Харьковской поликлиники № 8
Если условно тётя Зина лечилась по назначению врача и она кому-то посоветует лечиться так, как она, то другой больной не пойдет к врачу, ведь ему же пересказали, что назначит доктор. Но он не учитывает, что тетя Зина весит не 50 кг, а 150 и лекарства рассчитаны на этот вес. Не учитываются индивидуальные особенности: аллергические реакции, сопутствующие заболевания, кардиология, неврология и так далее.