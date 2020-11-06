"Дело Маркива" укрепило международный имидж Украины и подтвердило эффективность МВД и вне страны, – СМИ

Освобождение служащего Нацгвардии Виталия Маркива, которое стало возможным благодаря принципиальной позиции главы МВД Арсена Авакова, подняло международный имидж Украины и подтвердило патриотизм и эффективность работы министра. Речь об этом идет в статье "Спасти нацгвардейца Маркива! 3 года борьбы за свободу украинского солдата, незаконно осужденного в Италии", опубликованной информационным агентством "Украинские национальные новости".

"Вердикт "виновен", ранее вынесенный итальянским судом и суливший украинскому солдату 24 года тюрьмы, удалось отменить благодаря усилиям органов Министерства внутренних дел и позиции его руководителя. В ход дела Маркива лично вмешался тяжеловес украинского политикума и силового сектора Украины – Арсен Аваков. Он сделал все, чтоб защитить имидж нашей страны на международной арене, ведь, по его убеждению, "это иск не только против нацгвардейца, это иск против всей Украины", – говорится в публикации.

Автор отмечает исключительность этого дела, от исхода которого зависел международный имидж Украины: "Речь о защите прав и свобод тех, кто отправился защищать страну от агрессора, речь о защите своих граждан. Речь о репутации государства на мировой арене! Первый раз европейское правосудие признает украинских военных – убийцами журналистов, да еще и в "непризнанной" войне, за которой следит взор всего мира", – подчеркивается в статье.

Расследование гибели итальянца и его переводчика, проведенное МВД, позволило предоставить неопровержимые доказательства невиновности нацгвардейца и отменить приговор в 24 года заключения.

"И вот, спустя и 3 с половиной года заключения нацгвардейца Апелляционный суд Милана признает его невиновным. Уже на следующий день Маркив вместе с украинской делегацией возвращается на Родину. Так Украина продемонстрировала международному сообществу готовность защищать своих солдат и свою честь на любой территории. А глава МВД – проукраинскую позицию и готовность отстаивать интересы Украины! Ведь по большому счету свободу Маркива отстоял именно Аваков", - подытожил автор.

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