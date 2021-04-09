Українська
$ 27,98
33,23
  1. Последние новости Украины

Дело на 100 тысяч: суд отправил брата судьи Вовка за решетку

9 апреля, 09:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Суд дал возможность подозреваемому выйти под залог, но нужно заплатить десятки миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения задержанному адвокату Юрию Зонтову, который является братом главы Окружного админсуда Павла Вовка и сотрудником Службы внешней разведки. Его отправили за решетку с возможностью внесения залога.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Так, сегодня суд разрешил арестовать подозреваемого на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 35 млн 185 тыс. грн.

В тренде
Наталья Тройнюкова, потерявшая двух дочерей в смертельном ДТП в Бродах: суд над виновником обязательно состоится

Если он внесет залог, то должен будет выполнять такие требования:

  • являться по каждому требованию следователя, детектива, прокурора, следственного судьи, суда;
  • не покидать пределы Киева и с. Гатное Киевской области без разрешения;
  • воздерживаться от общения с определенными лицами;
  • сдать паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины.

Напомним, Юрия Зонтова и еще одного адвоката задержали на взятке в 100 тысяч долларов: они были посредниками в передаче денег судьям Окружного админсуда за принятие "нужного" решения в пользу некого субъекта хозяйствования. Также во время обысков в квартире Зонтова обнаружила миллионы долларов и другой валюты.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд арест мера пресечения ВАКС Юрий Зонтов

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курс
Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курсФинансы
Снова снег, дождь и даже мороз: синоптик предупредила о непогоде
Снова снег, дождь и даже мороз: синоптик предупредила о непогодеУкраина
"Г*вно привезли": Степанов припомнил слова Порошенко о вакцинеВласть
В Винницкой области умер вакцинированный от COVID-19 чиновник
В Винницкой области умер вакцинированный от COVID-19 чиновникДругие регионы
В Кировоградской области выявили украинскую мутацию британского COVID-19
В Кировоградской области выявили украинскую мутацию британского COVID-19Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять