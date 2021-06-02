Дело на 750 тысяч. Работника "Укрзализныци" обвиняют в присвоении госсредств

Сотрудник подразделения "Укрзализныци" оформил фиктивную сделку и таким образом получил более полмиллиона гривен

Работника подразделения "Укрзализныци" подозревают в присвоении 750 тысяч гривен государственных средств.

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Об этом сообщили в МВД.

Полицейские выяснили, что чиновник одного из подразделений Юго-Западной железной дороги "Укрзализныци" составил документы о строительных работах на пригородном вокзале ст. "Киев-Пассажирский" с фиктивным предприятием. Таким образом на счет ненастоящей организации компания перечислила 750 тысяч гривен.

Отмечается, что нарушитель знал, что фирма не будет делать ремонт в зонах ожидания для пассажиров.

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Работнику уже сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. За незаконные сделки злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил топ-менеджерам "Укрзализныци" увольнениями и посадками.

Кроме того, в Николаеве задержали должностных лиц АО "Укрзализныци", которые ежемесячно сливали из локомотивов 100-150 тонн дизтоплива.