"Дело ПриватБанка": Яценко вышел на свободу под залог в 52 миллиона

В суде отказываются назвать людей, которые внесли огромную сумму за Яценко

Бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко внес 52 миллиона гривен залога и освобожден из-под стражи.

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Об этом сообщила "Украинской правде" спикер Высшего антикоррупционного суда Алеся Чемерис.

По ее словам, залог внесло общество, но его название не может быть обнародовано.

"За экс-руководителя крупного банка, которому накануне была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога – внесли средства. Залог внесен в полном объеме, как это определено в постановлении, то есть 52 млн 210 тыс грн", – Чемерис.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший топ-менеджер банка планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Но представители НАБУ обратились в Госавиаслужбу, и самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где Яценко было объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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Помимо Яценко, по делу ПриватБанка проходят экс-председатель правления Александр Дубилет и начальник департамента финансового менеджмента Елена Бычихина.

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